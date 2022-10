Un vecino de Teruel, acusado de apropiarse de 36.000 euros de la cuenta de su tío de 102 años

Un vecino de Teruel, D. D. M., se sentó este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de haberse apropiado indebidamente de 36.000 euros de la cuenta bancaria de su tío, de 102 años de edad e ingresado en una residencia de mayores.

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida esta última por otros dos sobrinos de la víctima, sostienen que el procesado obtuvo el dinero de forma ilícita, sin el consentimiento de su dueño, a través de sucesivas extracciones bancarias en ventanilla –estaba autorizado para acceder a la cuenta– o en el cajero automático, sirviéndose de la cartilla de ahorro del propietario. El presunto hurto se habría producido de julio a noviembre de 2020, coincidiendo con los últimos cinco meses de vida del anciano y en una época marcada por la pandemia de coronavirus.

En su declaración, el acusado negó haber sustraído de forma ilegítima el dinero. Explicó que cada vez que acudió a la ventanilla del banco lo hizo por indicación de su tío, a quien, a continuación, le entregaba el dinero concertando con él telefónicamente una visita en el geriátrico. D. D. M. aseguró que él nunca sacó dinero del cajero, que no sabe quién pudo hacerlo y que su tío tenía un amigo que quizá tuvo acceso a la cuenta.

De los 36.000 euros extraídos de la cuenta de ahorro de la víctima, 12.700 euros lo fueron en ventanilla y el resto a través del cajero. La letrada de la acusación particular, Pilar Naveda, señaló que las sustracciones en el cajero llegaron a ser diarias y, en ocasiones, por la mañana y por la tarde. La abogada, que pidió para el procesado 6 años de cárcel y multa de 3.600 euros, manifestó que difícilmente el sobrino pudo entregar en mano a su tío el dinero que sacaba del banco porque en pandemia las residencias estaban cerradas. Añadió que la víctima estaba sorda y apenas podía mantener una conversación telefónica y consideró "imposible" que esta gastara tanto dinero en la residencia. En línea con estos argumentos, la Fiscalía pide una condena de 12 meses de prisión por entender que el acusado "rompió la confianza" que su tío había depositado en él al permitirle tener acceso a la cuenta.

No obstante, la defensa sostiene que en el periodo en que se produjeron las extracciones en ventanilla las residencias empezaban a reabrir sus puertas, por lo que bien pudo su cliente entregar personalmente el dinero a su tío. Esta parte considera que, al no ser posible concretar quién sacó el dinero desde el cajero automático, no existe ningún motivo para condenar a su representado.