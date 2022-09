Preocupación en Andorra por la baja del alcalde y la dimisión de otras dos concejalas

La villa minera padece una situación de preocupante desgobierno en un importante momento a la espera de las decisiones políticas vinculadas a la transición energética. Que el alcalde de Andorra, Antonio Amador (PSOE), no se encontraba bien desde hacía meses y esto estaba derivando en problemas de gestión graves era un secreto a voces, pero nadie esperaba que se apartará temporalmente de la alcaldía para "recuperarse", sin aclarar de qué, y sin informar acerca de quién y de qué manera se gestionará el ayuntamiento durante su ausencia. A este inesperado anuncio se ha unido la dimisión de dos concejalas socialistas que formaban parte del equipo de gobierno municipal integrado por el PSOE y el PAR, Margarita Santos, concejala de Educación, Cultura y Turismo; y Mercedes Baselga, concejal de Acción Social.

La crisis institucional que atraviesa el Ayuntamiento de Andorra será abordada por el PSOE de Teruel en una ejecutiva extraordinaria convocada urgentemente. El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, durante la Ejecutiva Regional del PSOE, ha dicho que "respetamos la decisión". "Desde el PSOE trabajaremos por la estabilidad del Ayuntamiento de Andorra. Que no quepa duda del compromiso de los socialistas con este municipio", ha asegurado.

El alcalde andorrano anunció su retirada temporal (que no dimisión) durante su discurso ante centenares de vecinos. "Es importante para mí hablar de una cuestión muy personal, es muy difícil y me ha costado atreverme a dar el paso, pero me encuentro en una situación en la que necesito, durante las próximas semanas, volver a ser yo mismo", ha reconocido muy emocionado. "No sé si ha sido por no saber canalizar la presión o por haberme sentido sobrepasado en algunos momentos, pero desde luego no lo he gestionado de la forma correcta", ha explicado con voz entrecortada.

"Durante algunas semanas, seguro que con el apoyo y la comprensión de la Corporación Municipal y garantizando el funcionamiento del Ayuntamiento, estaré centrado en mi recuperación y en volver cuando haya superado la primera parte de esta oportunidad que se me ha presentado y que quiero, necesito, y estoy convencido de aprovechar", ha anunciado Amador. También encima del escenario el alcalde quiso agradecer el apoyo brindado por su familia. "Son el mejor apoyo con el que cuento", ha declarado.

La noticia supuso toda una sorpresa para algunos miembros del equipo de Gobierno y los ediles han mostrado su apoyo. El secretario de organización del PSOE Teruel, Javier Baigorri, no quiso aclarar si desde el partido eran conocedores o no de la situación. No obstante, máximos responsables del PSOE Aragón -entre ellos Mayte Pérez y Javier Lambán- habrían mantenido reuniones en las últimas semanas con el alcalde y su equipo para abordar esta situación en Andorra y Zaragoza.

Por el momento se desconoce quién ejercerá sus funciones las próximas semanas, aunque se prevé que sea el teniente de alcalde, Juan Ciércoles, quien las asuma. Será la Corporación Municipal de Andorra la que se enfrente a las reestructuraciones oportunas, siguiendo el protocolo establecido ante la ausencia del alcalde.

Mermado equipo socialista

El equipo de gobierno socialista, con cinco ediles, ha visto considerablemente reducidas sus filas. Si los siguientes de la lista renuncian, se disolvería el gobierno. Las dos concejalas que dimitieron ayer se suman a otros dos que abandonaron el puesto el año pasado. Los problemas a los que aludió el alcalde durante el acto del pregón han provocado tensiones en el Ayuntamiento de Andorra desde hace meses. De hecho, varios de ellos habrían amenazado con dimitir si el alcalde no daba un paso atrás. En 2021 se fue Trinidad Hernández, edil de Acción Social, Sanidad e Igualdad, siendo sustituida por Mercedes Baselga (dimitida ayer). Anteriormente, la mano derecha de Amador, el teniente de alcalde Sebastián Ruiz, dejó su cargo y fue sustituido por Alejo Galve.

El anuncio, en la recta final de la legislatura, compromete la estabilidad del Ayuntamiento por los retos de futuro como la próxima firma del Convenio de Transición Justa. Está previsto que en septiembre se adjudique el concurso del Nudo Mudéjar, lo que se suma a la necesaria gestión de grandes proyectos.

Nadie sabe nada

El equipo de gobierno de Andorra no sabía nada. El teniente de alcalde, Juan Ciércoles (PAR), ha sustituido al primer edil durante sus vacaciones, en las que ya se sentía "desbordado". Sin embargo, ayer ese poder ya no estaba en sus manos ni en las de nadie. No había ninguna citación al equipo de gobierno para reconducir la situación, ni se esperaba reacción alguna. "Estamos centrados en sacar adelante lo más inmediato, las fiestas, y a la espera de acordar con nuestros partidos cómo gestionar esta compleja situación", ha afirmado Juan Ciércoles.

Su compañera y concejal de Comercio, Esther Peirat, ha dicho sentirse "preocupada". "Estamos todos por la labor de sacar esto adelante, es para lo que te presentas cuando entras en política por tu pueblo", ha afirmado la edil.

La oposición, por su parte, ha compartido la misma preocupación al tampoco saber "cuál será ahora el siguiente paso". Silvia Quílez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Andorra, ha asegurado que no saben quién será el encargado de ocupar el cargo ni cuánto tiempo durará la ausencia. "Estamos esperando a que nos convoquen", ha afirmado.