CC. OO. anuncia en Teruel movilizaciones si las empresas del metal no aumentan los salarios con la subida del IPC

El sindicato CC.OO. ha advertido este martes en Teruel que llevará a cabo movilizaciones de protesta si las empresas del sector del metal, que en la provincia suman de 3.000 a 4.000 trabajadores, no aumentan los salarios con la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en la actualidad supera ya el 10%.

Ana Sánchez, secretaria general de la Federación de Industria de CC. OO. en Aragón, ha manifestado en la sede del sindicato en la capital turolense que la organización “no renunciará a la revisión salarial y a su actualización con el porcentaje de incremento que resulte a final de año”. La dirigente sindical ha añadido que CC. OO. no firmará ningún convenio colectivo laboral que no incluya este aumento de la retribución. “El trabajador no tiene por qué pagar dos veces la inflación, una cuando llena la cesta de la compra como ciudadano y la otra, en su salario”, ha dicho Sánchez.

El sindicato ha criticado a la empresa turolense de fabricación de piezas de hierro Sendin por aplicar a su plantilla un convenio colectivo propio que, a juicio de CC. OO., es peor en términos económicos y condiciones laborales que el acuerdo marco que existe para el sector en Aragón.

Santiago Cañas, secretario general de la Federación de Industria de Teruel, sostiene que Sendin paga a sus 150 empleados un salario base inferior al pactado a nivel de Aragón en el sector, impone unilateralmente un calendario de trabajo a la plantilla y no retribuye los permisos para cuidar a un familiar enfermo.

El director general de Sendin, Daniel Molina, ha negado que las condiciones aplicadas a la plantilla sean peores que en aquellas empresas del metal que se rigen por el convenio colectivo aragonés y atribuye las críticas de CC. OO. a su “enfado” por no haber ganado en las elecciones sindicales de la industria. Califica de “falso” que el salario base sea inferior y no existan permisos retribuidos por cuidado de un familiar enfermo y ha afirmado que las manifestaciones del sindicato “duelen”.

Solo cuatro de las principales empresas del metal de la provincia, Sendin, Ronal, Pyrsa y la antigua Castin Ros, suponen ya más de 1.000 empleados. La secretaria de CC. OO. En Teruel, Pilar Buj, ha destacado la importancia de que lleguen a la provincia nuevas industrias de este sector por ser uno de los que mayor estabilidad de empleo proporciona. Ha lamentado, además, que no se hayan implementado todavía las ayudas al funcionamiento de las empresas en territorios despoblados aprobadas por la Unión Europea y que tienen que ser ejecutadas por el Gobierno central, pues estas subvenciones “permitirían contratar a nuevos trabajadores”.