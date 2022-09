Una trabajadora, afectada por inhalación de humo al arder la cocina de un bar de Alcañiz

Una trabajadora ha resultado herida este sábado por inhalación de humo en el incendio de la cocina de un bar de Alcañiz. La mujer, que también presentaba un estado de ansiedad por lo ocurrido, ha sido atendida primeramente por los servicios sanitarios desplazados al lugar, si bien después ha sido trasladada al hospital para su valoración y como medida preventiva.

El fuego se ha iniciado en la freidora y las llamas han afectado a toda la cocina, que ha quedado destruida por completo. Además, el humo ha invadido el resto del local llegando, incluso, al sótano de un centro comercial contiguo, si bien, como han indicado fuentes del Servicio de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y de la Policía Local de Alcañiz, no ha sido necesario desalojar ninguno de los dos establecimientos.

Al parecer, cuando la Policía Local ha llegado al bar siniestrado no había ningún cliente en el establecimiento. En el caso del centro comercial, no ha habido que evacuar a ninguna persona porque la humareda solo ha afectado a la bodega utilizada como almacén, que ha sido ventilada por los bomberos. No obstante, los efectivos desplegados sí han preavisado a los vecinos de la zona de que en caso de que se produjeran complicaciones en la extinción del fuego tendrían que ser desalojados de sus casas.

Los bomberos han recibido el aviso pasadas las 3 de la tarde y hasta el lugar se han desplazado cuatro bomberos y un oficial del Parque de Alcañiz, que han encontrado la cocina del establecimiento totalmente en llamas, por lo que han tenido que afanarse por extinguir el fuego, que no ha afectado al resto de dependencias. Han concluido el servicio cerca de las 18.00.