El programa de las fiestas del Ángel de Teruel incluye 291 actos

El programa de las Fiestas del Ángel 2022 cuenta con 391 actividades programadas por el Ayuntamiento de Teruel, Interpeñas y las peñas vaquilleras. Tras el paréntesis de 2020 y 2021 debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el programa de este año es similar al de la época prepandemia.

Como ha explicado el concejal de Fiestas, Javier Domingo, son actos para todos los públicos, destacando la consolidación del Festival de Títeres de Teruel Totiritico que este año se desarrollará en la plaza de la Catedral y en los jardines de la Escalinata, la incorporación de un nuevo cabezudo a la comparsa turolense, con “Tina, la niña sana” como protagonista, y la fiesta de toboganes acuáticos que tendrá lugar el 6 de julio en los campos de fútbol 7 del barrio de la Fuenfresca.

En cuanto a las actuaciones musicales, el escenario de la plaza del Torico acogerá 8 conciertos dirigidos a diferentes públicos: el viernes 1 de julio Gipitanos, el sábado 2 de julio Grupo de Baile de la Casa de Andalucía y Sein “La vida: un sentimiento cantado”, el domingo 3 de julio On Music Band en concierto, el lunes 4 de julio “Los niños y Jimeno” y EFFE, el martes 5 de julio Rap&Roll. “Pre raptor party”, el miércoles 6 de julio Urban Dance con la Gala #HHDT y el jueves 7 de julio La Central.

Además, el viernes 1 de julio tendrá lugar el Festival Volvemos!!! con las actuaciones en directo de Brian Cross, Henry Mendez, Charly Rodriguez, Fonsi Nieto, Dr Bellido, y warm up y cierre con Edu Dj, Chati y Forka. Y el martes 5 de julio el concierto de Rozalén. Ambos en la zona de aparcamiento del Palacio de Exposiciones.

Este año también se incorpora una actuación en el auditorio del Parque de los Fueros-Ricardo Eced, concretamente el miércoles 6 de julio con Los 40 Dance y la Banda de Música Santa Cecilia.

Respecto a los fuegos artificiales, volverán a ser con música, y habrá traca de inicio de fiestas infantil el día 1 de julio a las 19 horas.

Uno de los actos más destacados de este año será la entrega el día 7 de julio del pañuelo de Mi Primera Vaquilla a los niños nacidos desde julio de 2019.

Como era habitual en las últimas ediciones de estas fiestas, se volverá a habilitar un espacio de acampada en la zona de Las Viñas con 2.500 plazas al precio de 6 euros.

El «pañuelico», con una réplica del Torico fundida en bronce

El programa oficial de las fiestas incluye la colocación del "pañuelico" al Torico por la peña El Disloque a las 16.45 del 9 de julio en la plaza que lleva su nombre, con lo que se retomará el acto tradicional de inicio de los días grandes de los festejos, conocidos popularmente como La Vaquilla. Es uno de los 391 actos programados, aunque su realización es todavía una incógnita a raíz de la estrepitosa caída de la estatua el pasado día 19 con el resultado de graves destrozos.

La alcaldesa, Emma Buj, señala que trabaja con el objetivo de que la columna esté restaurada el próximo día 9 y sobre ella pueda colocarse la copia del Torico en bronce que el Ayuntamiento ha encargado a la empresa de Zaragoza Metalcín, donde está la escultura desde el pasado lunes. Según dijo Buj, el molde para la fundición está ya listo. En caso de que la columna y la copia no estuvieran disponibles, el Ayuntamiento contempla realizar algún acto simbólico todavía por determinar. Utilizar el Torico original no se baraja.

Tanto la alcaldesa como el presidente de Interpeñas, Juan Nacher, se han felicitado de que la Dirección General del Patrimonio vaya a iniciar el procedimiento para declarar la puesta del "pañuelico" Bien de Interés Cultural Inmaterial de Aragón. Advierten, no obstante, de que la declaración puede tardar dos años. Emma Buj señala que, con garantías de que la columna no sufra daños, "no habrá inconveniente" para celebrar este multitudinario acto.

El programa de actos incluye como conciertos estrella las actuaciones de Rozalén el 5 de julio en Los Planos y de la Orquesta Mondragón –con Javier Gurruchaga incluido– el 2 de julio en Los Planos. El concejal de Fiestas, Javier Domingo, resalta, entre las novedades, la llegada de un nuevo cabezudo, Tina «la niña sana». La peña El Abuelo no participará en las fiestas por precaución por la pandemia. Las peñas, con 11.230 socios, organizan 250 actividades.