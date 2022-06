Once años de prisión por explotar sexualmente a cuatro mujeres en el Bajo Aragón

Un hombre de 36 años, Sergiu P. C., ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Teruel a 11 años de prisión por explotar sexualmente a cuatro mujeres y por un delito de tráfico de drogas. El acusado, que antes del inicio de la vista oral fijada para este martes ha reconocido los hechos y se ha conformado con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, que rebaja en 5 años el castigo de cárcel solicitado previamente, tendrá que pagar además una multa de casi 3.000 euros por estos hechos.

El proxeneta, que actuaba en la zona del Bajo Aragón turolense, fue denunciado por cuatro mujeres que, debido a su situación vulnerable, se vieron forzadas a trabajar en la prostitución. El acusado se quedaba con gran parte de los ingresos que las denunciantes obtenían en el ejercicio de la prostitución, incluso en uno de los casos se apropió de toda la cuantía recibida por una de las víctimas.

Los hechos se remontan a agosto del año pasado. Las denunciantes son extranjeras con cargas familiares que, al no tener permiso de trabajo, no podían acceder a un puesto laboral ordinario. Una de las mujeres había llegado a la zona para visitar a sus familiares, pero al declararse la pandemia de coronavirus no pudo regresar y acabó en el negocio de prostitución de Sergiu P. C., que se encargaba de poner en contacto a las víctimas con los clientes y de realizar el transporte.

El acusado, en algunos casos aprovechando el transporte de las víctimas y en otros directamente, vendía sustancias estupefacientes. En el registro de su domicilio se encontraron 79 bolsas precinto, un rollo de alambre y dos básculas de precisión.

El fiscal de Teruel encargado del caso, Ángel Julián, ha destacado la dificultad para que casos de proxenetismo lleguen a ser juzgados y ha alabado el “buen trabajo” de la Guardia Civil de Alcañiz para conseguir las pruebas necesarias que han permitido incriminar al acusado.

Julián ha señalado que el procesado trataba a las mujeres a las que explotaba sexualmente “como si fuesen mercancía”, refiriéndose a ellas por sus rasgos físicos o por su país de procedencia, “desprendiéndolas de su dignidad como seres humanos”.