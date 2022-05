La trufa negra de Teruel, que ya genera 5.000 empleos en la provincia, en busca del sello de calidad

La Asociación de Truficultores de Teruel (Atruter), con 500 inscritos, ha presentado ante el Gobierno aragonés la solicitud para que la Trufa Negra de Teruel obtenga el sello de calidad de Indicación Geográfica Protegida (IGP), una distinción que le abriría, todavía más, los mercados de la alta gastronomía. El objetivo es que la Unión Europea reconozca la reputación de este producto cuyo cultivo y comercialización están dinamizando la economía de la provincia, hasta el punto de que en algunas zonas se ha puesto fin al fenómeno de la despoblación.

Los truficultores, que en su camino hacia la IGP para la trufa negra están apoyados por la Diputación Provincial de Teruel (DPT), han elaborado un estudio en el que apelan a la tradición histórica del cultivo, a la calidad diferenciada del producto, a la innovación y el impacto socioeconómico, para lograr el marchamo de protección. El trabajo forma parte de la documentación enviada a la DGA para la petición del sello de calidad.

Alberto Izquierdo y Daniel Brito, en la rueda de prensa para informar sobre la solicitud de la IGP para la Trufa Negra de Teruel. Jorge Escudero

Según destacó este viernes el vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo, la trufa negra de Teruel ya genera más de 5.000 empleos directos en toda la provincia, entre cultivadores, viveristas, empresas especializadas en la preparación de los terrenos y transformadores del producto. En Sarrión, cuna de este apreciado hongo, también conocido como ‘oro negro’, existe una industria dedicada exclusivamente al vallado de los campos, mientras en la zona funcionan tres empresas de sistemas de riegos y otras acuden desde Valencia para dar respuesta a la demanda.

"Yo no estaría en Sarrión si no fuera por la trufa", afirma el presidente de Atruter, Daniel Brito, quien explica que la escuela de la localidad tiene más de 80 niños desde hace diez años, coincidiendo con la expansión del cultivo de este hongo, lo que ha permitido invertir la pirámide poblacional. El dinamismo de este municipio se refleja también en la actividad constructiva, que no cesa.

Todas las comarcas de la provincia producen trufa negra. De 2018 a 2021 se plantaron 3.000 hectáreas, que se suman a las alrededor de 12.000 hectáreas ya en producción. Izquierdo reivindicó que la IGP distinga expresamente a la trufa negra de Teruel. "En España hay más trufa, pero la mayor parte sale de Teruel", defendió el vicepresidente de la DPT. Según subrayó, de las 104 toneladas de producto cosechadas este año en Aragón, 100 proceden de la provincia de Teruel. "Somos el primer productor mundial de trufa negra", remarcó Izquierdo.

El estudio enviado a la DGA señala que la provincia dispone del mejor suelo y clima para la producción de trufa negra, conformando un sector que disfruta de madurez. Según señaló Daniel Brito, hay documentos que acreditan que en los años 60 del siglo XX la zona de Gúdar-Javalambre ya transformaba los montes, abandonados al desaparecer la ganadería, en zonas de cultivo de tuber melanosporum. "Esta tradición histórica es única en España y debemos hacer que se valore", subrayó el portavoz de los recolectores.