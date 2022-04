Protesta a las puertas del instituto de Utrillas para reclamar que se cubran las plazas de administrativo

Unas 300 personas han participado la mañana de este jueves en la concentración que se ha llevado a cabo a las puertas del instituto de Educación Secundaria de Utrillas en protesta por la falta de personal administrativo en el centro, una carencia que, según los convocantes de la movilización, complica y dificulta el funcionamiento del centro y obliga al equipo directivo a asumir labores burocráticas. Se han sumado al acto alumnos, madres y padres de alumnos, vecinos y representantes institucionales.

La protesta, convocada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), ha contado con el apoyo del Movimiento de Acción Rural y de ayuntamientos de la comarca de las Cuencas Mineras, empezando por el de Utrillas, cuyo alcalde, Joaquín Moreno, ha estado presente en la concentración. También han participado los alcaldes de Montalbán y Muniesa, Carlos Sánchez y José Luis Iranzo, y el presidente comarcal, José María Merino, ha mostrado su apoyo expreso aunque no ha podido estar presente por motivos de agenda institucional.

La presidenta del AMPA, María Pilar Pérez, ha leído un manifiesto que denuncia la "dejadez" de la Administración respecto a la falta de personal administrativo. Ha recordado que uno de los dos trabajadores que asumían esta labor abandonó el instituto el pasado septiembre y el segundo cesó por traslado hace más de un mes. "Estamos muy cansados de esta situación", ha advertido Pérez.

La representante de los padres y madres del alumnado ha advertido de la situación "insostenible" que atraviesa el centro y que empeorará con el final del curso actual y con el inicio del próximo, si no se cubren las plazas de administrativos. María Pilar Pérez ha señalado que será necesario su concurso para temas como becas, matrículas, tramitación de ayudas al transporte o emisión de certificados, entre otras labores burocráticas.

La vicepresidenta del AMPA, Elsa Hueso, ha criticado que desde el Gobierno aragonés no se haya respondido al malestar de la comunidad educativa de Utrillas para aportar una solución porque "el tiempo corre en contra" de las necesidades burocráticas del instituto. "No podemos esperar más", ha sentenciado, porque "el profesorado no puede asumir la carga administrativa".