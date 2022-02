La fiesta de Las Bodas de Isabel de Teruel tendrá más escenas para esponjar los escenarios centrales

Las Bodas de Isabel, la fiesta medieval de Teruel que ha aplazado su celebración al 24, 25, 26 y 27 de marzo debido a la pandemia, ampliarán el número de escenas respecto a la previsión inicial, que limitaba la representación a la trama principal, protagonizada por los personajes de Isabel de Segura y Diego de Marcilla. La directora y gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Raquel Esteban, ha explicado este martes que, ante la favorable evolución de la última ola de la covid, habrá escenas "paralelas" al argumento central en las que se dará cabida a los numerosos aficionados a la interpretación que están a la espera de papeles.

Las escenas complementarias de la leyenda de Los Amantes servirán, además, para descongestionar la afluencia de público en los principales escenarios. Esteban, que participó en la presentación de un cupón de la ONCE dedicado a Las Bodas, explicó que 70 personas están a las espera de papeles en la representación callejera de Los Amantes de Teruel. Ha añadido que en el ámbito teatral "hay muchas ganas" tras el parón de 2021 como consecuencia de la pandemia por participar en la representación.

La gerente ha aclarado, no obstante, que, de momento, los ensayos trabajan con un reparto "minimalista" para evitar el riesgo de contagio con la participación de dos o tres personas en cada escena. Se ha mostrado partidaria de trasladar escenas y actividades a espacios del exterior del Centro Histórico, como el parque de Los Fueros o la Plaza de Toros, para "esponjar" el centro urbano.

Ni la gerente de la Fundación Bodas de Isabel ni la teniente de alcalde Rocío Féliz se han aventurado a concretar el formato que tendrán las escenas más multitudinarias de la representación –las muertes de Diego e Isabel– a la espera de la evolución de la pandemia durante el próximo mes.

Raquel Esteban señaló que todos los aspectos de la organización, incluidos el montaje de jaimas y el mercadillo medieval, estarán «bajo la lupa» para prevenir los contagios. La directora de Las Bodas señaló que la organización mantendrá una «actitud flexible» para adaptarse a las condiciones sanitarias del momento.

A pesar del cambio de fechas, la oferta de alojamientos de la ciudad está ya al completo para los días previstos, del 24 al 27 de marzo. El presidente de la patronal turística, Roche Murciano, ha explicado que su hotel está ya todo reservado para la fiesta medieval y augura la misma situación para todos los establecimientos hoteleros de la capital y de las localidades cercanas.

Murciano ha manifestado su "alegría" porque el aplazamiento de Las Bodas facilitará su celebración. El presidente de Teruel Empresarios Turísticos ha criticado, no obstante, que el Ayuntamiento no informara previamente a los hoteleros de las nuevas fechas de celebración porque así hubiera facilitado el traslado de las reservas de clientes que habían contratado las fechas habituales, en febrero.

Ha señalado que la clientela ha reservado habitaciones para marzo y algunos hoteleros que no se enteraron con rapidez del cambio de fechas no pudieron trasladar a los clientes que tenían las plazas contratadas para febrero porque estaban ya ocupadas. Los empresarios en algunos casos no aplicaron las tarifas de temporada alta a las fechas definitivas también por desconocer el cambio de fechas.

La escena de la boda entre Pedro de Azagra e Isabel de Segura, uno de los momentos centrales de Las Bodas, aparecerá en el cupón de la ONCE del próximo 16 de febrero, presentado ayer en el Ayuntamiento –en la foto–. El boleto, del que se distribuirán 5,5 millones de ejemplares, conmemora el 25 aniversario de esta fiesta. Heraldo.es

