Un décimo viajero deja un pellizco del Gordo de Navidad en Alcañiz

"La suerte te la encuentras", dice César Martínez, uno de los ocho trabajadores de una empresa de Alcañiz agraciados con un décimo del primer premio de la Lotería de Navidad, lo que equivale a una recompensa de 400.000 euros. Martínez y sus siete amigos y compañeros en Hierros Alcañiz, se encontraron la suerte en un viaje con parada en la estación de Atocha de Madrid. De esta forma, pasando por la administración madrileña, ha llegado un pellizco del Gordo de Navidad hasta el Bajo Aragón.

Además del número de la empresa, este grupo de ocho alcañizanos lleva más de diez años reuniéndose para celebrar una cena anual. Desde hace unos seis años empezaron a jugar a la Lotería y cada uno aporta un décimo para el sorteo del día 22 de diciembre. César Martínez recuerda cómo el décimo lo compró su compañero Roberto cuando acudieron juntos a la Feria de Metal Madrid. "Quedaba él por aportar su décimo porque no es muy lotero. Me lo comentó y le dije que ahí tenía una administración, que aprovechase. Me preguntó por el número que cogía y le dije que el que quisiera, pero a poder ser que acabase en 3 o en 8 porque eran las terminaciones que no teníamos". Así lo hizo Roberto, quien se agenció dos -uno de cada terminación- y eligió el acabado en 8 para dejar para el grupo.

Los protagonistas agradecen las muestras de cariño y felicitaciones que están recibiendo. "Nos está llamando y escribiendo mucha gente que se alegra y eso lo agradecemos de corazón", añadió Martínez.

El Gordo, que se fijó en el 86.148, dejó 400.000 euros al décimo y este pellizco viene a engrosar la lista de los últimos premios que han tocado en el Bajo Aragón. De hecho, el 2019 también vino de fuera, más concretamente del Cachirulo de Reus que repartió en varias localidades bajoaragonesas. En 2020, Luco, Torrecilla y de nuevo Alcañiz, también fueron agraciados, esta vez con un quinto premio vendido en la calle Blasco de la capital bajoaragonesa.