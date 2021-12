Los veterinarios de Teruel regalan a la Guardia Civil lectores de microchip para luchar contra el abandono de perros

El Colegio de Veterinarios de Teruel ha entregado este viernes ocho lectores electrónicos de microchip de última generación a la Guardia Civil para ayudar a los agentes de este cuerpo de seguridad ciudadana a identificar y localizar a los propietarios de pequeños animales en aquellos casos en que sea necesario.

Se trata, como ha explicado el presidente del Colegio de Veterinarios de Teruel, Héctor Palatsí, de una cuestión de protección y seguridad animal. “Buscamos una tenencia responsable de mascotas y una sociedad mucho más cívica”, ha subrayado Palatsí.

España ocupa una posición destacada en el ranquin de países europeos en los que se abandonan mascotas. En la provincia de Teruel, en línea con otros territorios, un 20% de los perros quedan desamparados tras haber formado parte de una familia. Según Palatsí, el 10% de las mascotas compradas son abandonadas al poco tiempo; otro 6% se quedan en la calle al no poder ser alimentadas por sus dueños y otro 13% se quedan huérfanos de propietario bajo el argumento de que “se portan mal en casa”. Con todo, el mayor porcentaje de rechazo se da con las camadas no deseadas, concretamente un 21%.

NOTICIAS RELACIONADAS La DPZ busca un hogar para 70 perros abandonados

En Teruel hay 6.000 perros identificados, pero se estima que esa cifra supone el 80% del total, mientras que un 20% no llevan microchip.

La Guardia Civil disponía ya de lectores de microchip, pero habían quedado obsoletos, sobre todo por su gran tamaño, que les impedía llevarlo en la motocicleta con la que recorren las carreteras o se dirigen a atender un servicio. Los nuevos aparatos son muy pequeños y caben en el bolsillo.

La teniente coronel, jefa de la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel, Silvia Gil -quien ha estado acompañada por el sargento primero del Servicio del Seprona, Francisco Soler-, ha agradecido la entrega de estos dispositivos, que permite a los agentes “contar con la última tecnología en esta materia”.

NOTICIAS RELACIONADAS La DGA envía una carta a 11.000 dueños de perros para que legalicen la situación de sus animales

Héctor Palatsí ha reivindicado que sea obligatorio someter a los mascotas periódicamente a un proceso de desparasitación con el fin de evitar la transmisión de enfermedades entre los animales y las personas y ha destacado asimismo la conveniencia de realizar una revisión sanitaria anual a los pequeños animales que conviven con sus dueños.

Por su parte, la responsable del Área de Animales de Compañía del Colegio de Veterinarios de Teruel, Mariví Martínez, ha defendido que también los gatos lleven microchip y ha resaltado la “labor callada” que realizan administraciones y voluntarios para cuidar de las colonias felinas establecidas legalmente en determinados puntos de las localidades. “Los animales ya son seres sintientes, no se puede comprar un gato como regalo de reyes y luego abandonarlo, porque ya es un miembro de la familia”, ha manifestado Martínez.

El vicepresidente y el responsable de Economía del Colegio de Veterinarios de Teruel, Julián Sancho y Sergio Villanueva, han llamado la atención sobre el envejecimiento poblacional que existe en el medio rural y que supone un factor negativo para el cuidado de las mascotas. “He visto a gente mayor que no puede, por las limitaciones de su edad, hacerse cargo de sus animales, pero he de decir que también he conocido casos en los que el dueño ha llamado a un taxi y se ha subido a él con su mascota para llevarla al veterinario”, ha recordado Sancho.