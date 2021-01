Buj critica que el Ejército no se desplegara en Teruel para quitar la nieve porque "la UME no estaba para limpiar calles"

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado que el primer fin de semana de confinamiento perimetral de la ciudad decretado por el Gobierno de Aragón ante el incremento de casos de coronavirus SARS-CoV-2 ha transcurrido "sin incidentes", igual que la limitación de los horarios en los establecimientos.

"En general, los turolenses están cumpliendo y también los que no son turolenses, que no están entrando a la ciudad, si no hace falta", ha detallado la alcaldesa en declaraciones a los medios de comunicación.

Ha añadido que tanto el dispositivo de la Policía Local, como el de Policía Nacional se ha puesto en marcha "con total normalidad" y las condiciones meteorológicas de los últimos días "nos está ayudando a cumplir ese confinamiento" al obligar a una menor movilidad.

Críticas con la DGA por no permitir a la UME trabajar en Teruel

La alcaldesa de Teruel ha hecho este lunes un balance positivo del dispositivo invernal que el Ayuntamiento puso en marcha para limpiar de nieve y hielo las calles de la ciudad tras el paso del temporal Filomena y ha recordado la “excepcionalidad” del fenómeno meteorológico, con una nevada histórica seguida de gélidas temperaturas bajo cero.

“El operativo ha sido excepcional y ha funcionado muy bien, sabiendo que estamos ante un fenómeno meteorológico que no había ocurrido en décadas”, ha señalado Buj, quien ha recordado que se han retirado doscientos camiones de nieve y ha considerado que si las temperaturas hubieran sido mas elevadas la limpieza habría sido más sencilla.

En este sentido, la alcaldesa ha asegurado que desde el consistorio turolense han trabajado durante toda la semana para intentar llegar a todas las calles de la ciudad, aunque ha reconocido la dificultad de eliminar las pequeñas capas de hielo que aparecen por la mañana después de que la nieve se derrita y se hiele por la noche.

“Es mucho más difícil luchar contra el hielo que contra la nieve, pero durante este fin de semana hemos retirado toneladas de nieve congelada de nuestra ciudad para que podamos hacer una vida lo más normal posible”, ha señalado Buj.

Ha insistido en que hasta que no suban las temperaturas será complicado que desaparezca toda la nieve de la capital turolense.

Ante las explicaciones sobre la gestión del temporal que han pedido al equipo de gobierno PSOE y Espacio Municipalista, la alcaldesa ha indicado que ofrecerá toda la información el miércoles en la Comisión de Infraestructuras, en la que participan todos los grupos municipales, y ha detallado que también allí presentará la relación de medios y empresas que han formado el dispositivo.

No obstante, Buj se ha mostrado crítica con el PSOE y con su portavoz, presidente además de la Comarca Comunidad de Teruel, Samuel Morón, tanto porque, según ha asegurado, tuvo que ser el consistorio turolense quien limpió las puertas de la institución comarcal, así como porque fue el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien se negó a que la Unidad Militar de Emergencia (UME) se desplegara en la ciudad para ayudar a retirar nieve asegurando que "la UME no está para limpiar calles".

Por otro lado, la alcaldesa ha explicado que el autobús urbano ya funciona con normalidad, que desde el Ayuntamiento van a seguir durante toda la semana los trabajos de limpieza y que el jueves espera tener limpia la zona del mercadillo ambulante para poder montarlo con normalidad.