29,9 grados bajo cero en Royuela: "Con esta helada tenemos nieve para 15 días"

Gélidas, por no decir extremas temperaturas bajo cero en la provincia turolense, donde los efectos de Filomena se siguen sintiendo, más allá de las nevadas, con termómetros que rozan los récords históricos, especialmente en el interior.

La estación de Royuela ha marcado -29,9 grados esta noche. La temperatura supera así la de hace diez años, cuando se registraron -28 grados, pero no la de los años 60, cuando el mercurio bajo a los 30 bajo cero.

"Con estas heladas tenemos nieve para 15 días ,porque cayó más de 50 centímetros y las temperaturas son muy bajas. Las calles las tenemos medianamente limpias, pero por la carretera es muy complicado circular. Con hielo hay que tener mucha precaución", cuenta a HERALDO el alcalde del pueblo, Lorenzo Blesa.

A pesar de las gélidas temperaturas, la noche no ha sido dura para los 120 habitantes de este pequeño pueblo de la Sierra de Albarracín. "Las casas están acondicionadas para resistir estos fríos. Es verdad que ahora mismo, en la nave donde trabajo yo no hay agua porque se han congelado las tuberías. En las casas donde no habita gente regularmente pasará lo mismo", afirma Blesa.

Noche HISTÓRICA para el #triangulodelfrio que se recordará como uno de los episodios más destacados en los ultimos decenios, y para una de nuestras estaciones de la Sierra de Albarracin, concretamente la estación de Royuela que ha alcanzado una cifra de record: 🥶 -29,9ºC 🥶 pic.twitter.com/O3XZe9K6ht — Jaime Lahoz (@el_Drakis) January 12, 2021

La mayoría de los habitantes de esta pequeña localidad son mayores: "Si hay nieve se suspenden los paseos y se quedan en casa".

Otras localidades de la provincia turolense han registrados temperaturas cercanas a los -30 grados bajo cero. Es el caso de Monteagudo del Castillo (-28,3), Linares de Mora (-28,2), Torremocha del Jiloca (26,4) o Villarquemado (-26,2).

-29.9ºC Royuela

-28.3ºC Monteagudo del Castillo

-28.2ºC Linares de Mora

-26.4ºC Torremocha del Jiloca

-26.2ºC Villarquemado Siar

-25.2ºC Molina Aemet

-24.7ºC Santa Eulalia Meteoclimatic

-24,7ºC Calamoche Sur

-24,4ºC Fortanete

-24,4ºC Tornos

-23.7ºC Cedrillas — Dani Mora (@meteobenas) January 12, 2021

La farmacia de Monreal, registra -29 grados bajo cero. HA

Previsiones

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activadas las alertas por bajas temperaturas durante las dos próximas madrugadas en distintas zonas de la Comunidad aragonesa.

Según informa el Organismo meteorológico, la madrugada de mañana estará activada, entre las 00.00 y las 10.00, la alerta naranja por temperaturas de hasta -10 grados en la Ibérica zaragozana, y amarilla en el Pirineo y en las sierras turolenses de Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo.