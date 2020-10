El CV Teruel, en racha, derrota al Almoradí reforzando su liderato

El CV Teruel ha derrotado este sábado en Los Planos por 3-0 al equipo alicantino Almoradí, llevándose tres puntos a su casillero y consolidándose en el primer puesto de la clasificación. El conjunto naranja demostró que está en racha, pues suma tantas victorias como partidos se han celebrado en lo que va de temporada, seis en total, y sin haber cedido ni un solo set.

No ha sido un choque sencillo. Los alicantinos, que llegaban a Teruel bien entrenados tras dos partidos con equipos en la parte alta de la tabla –Urbia Vóley Palma y Unicaja Almería–, pelearon cada punto, mientras que los jugadores turolenses afrontaban su segundo choque en cinco días, algo que pasó factura en algunos momentos del encuentro.

No obstante, los turolenses no perdonaron y se llevaron los 3 sets gracias a su buen juego, brillando especialmente en el bloqueo y el contrataque. Los locales dominaron de principio a fin el primer parcial, dejando el marcador a 25-19. En el segundo, el Almoradí recortó distancias, pero finalmente el luminoso indicó 25-21. En el tercero y último, los alicantinos no bajaron los brazos y frenaron el juego de los turolenses, pero estos recuperaron fuerzas cerrando el set a 25-18.

El entrenador alicantino, Pedro Miralles, afirmó que "es complicado hacer frente al CV Teruel" debido a su "gran nivel". Por su parte, el técnico de los naranjas, Miguel Rivera, se mostró "satisfecho" con el partido.