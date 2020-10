Cs pide la dimisión de su alcalde en Escucha

Ciudadanos pide la dimisión de su alcalde en Escucha, Luis Fernando Marín, al entender que su comportamiento e ideas no responden a las del partido. Marín gobierna con los cuatro concejales de la formación liberal frente a los tres de CHA. Los tres ediles que acompañan a Marín en el grupo municipal naranja le han solicitado la renuncia al considerar que no cuenta con ellos para tomar las decisiones y la dirección provincial del partido les respalda.

La gota que ha colmando el vaso de la paciencia en Cs ha sido el inicio de unas obras para construir un albergue en una antigua dependencia minera. CHA denuncia ilegalidades en la ejecución de este proyecto, que tampoco comparten los concejales de Cs, salvo el propio alcalde.

Desde la dirección provincial de Cs avalan la solucitud de dimisión de Luis Fernando Marín y no descartan poner en marcha una moción de censura para desbancarle, para la que precisarían del apoyo de CHA. Marín ha adelantado que no piensa dimitir y que seguirá adelante con los proyectos en marcha. “Creemos que su comportamiento no se corresponde a las formas de actuar ni con la ideología de Ciudadanos”, indicó un portavoz de la formación liberal.

Luis Fernando Marín fue alcalde de la localidad en una etapa anterior por el PSOE, partido que abandonó para encabezar en elecciones locales una lista independiente, hasta su reciente incorporación a Ciudadanos.