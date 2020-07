Valjunquera (Teruel) se encierra en casa

Valjunquera, una localidad de 330 habitantes de la Comarca del Matarraña, cumple con disciplina la recomendación de "confinamiento voluntario" dictada por el Ayuntamiento tras registrarse dos positivos por coronavirus. La alcaldesa, Susana Traver, explica que "el 90%" de los residentes han seguido la recomendación, que pretende evitar el contacto personal, "la única forma de frenar el contagio".

La salida de las casas se limita a ir a la compra. "No se ve gente por la calle, ni siquiera los críos", explica Javier Bergua, gerente del restaurante La Tellería de la localidad. El establecimiento está fuera del casco urbano y sigue abierto, aunque "no entra nadie en el bar", reconoce el hostelero. Añade que el vecindario "se asustó" al confirmarse los dos casos de la covid-19 en un pueblo "en el que no había ni rastro de la enfermedad". Considera, no obstante, que la población ha reaccionado con "tranquilidad y quedándose en casa".

La actividad comercial se ha reducido al mínimo. El horno de pan solo abre por las mañanas mientras que el bar está cerrado. La carnicería Querol, que también funciona únicamente en horario matutino, ha llevado varios pedidos a casa de personas mayores a las que les "daba miedo" echarse a la calle por temor a un brote que parece controlado. La alcaldesa informa de que, de las 12 pruebas PCR realizadas, 10 han salido limpias y 2 están pendientes, pero Traver confía en que también seán negativas.