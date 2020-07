Teruel, destino del turismo valenciano en la primera escapada

La capital turolense ha empezado a recibir turismo tras la eliminación de las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia y sus principales monumentos, a medio gas, recuperan tímidamente la vida tras más de tres meses cerrados. Los visitantes de las provincias y comunidades más cercanas, como Zaragoza, Valencia y el País Vasco, han sido los primeros en llegar, en busca de un destino tranquilo y sin aglomeraciones. Y hay una novedad, el senderismo por parajes naturales compite seriamente con el patrimonio arquitectónico como principal atractivo del viaje.

"La gente tiene muchas ganas de encontrarse con la naturaleza y practicar actividades al aire libre", explica Sonia Rubio, de la Oficina de Turismo. Predomina el visitante nacional, señala, pero muchos de los que acuden en busca de información son ingleses y franceses con casa en ciudades alicantinas, como Calpe y Denia.

El Mausoleo de los Amantes espera recibir este verano la mitad de turistas que en 2019. Se ha limitado el aforo y la torre de San Pedro seguirá cerrada al no poder garantizarse la distancia entre visitantes. Así lo indica la gerente, Rosa López Juderías, quien, no obstante, destaca que la reservas para ver las momias de una de las parejas de enamorados más famosas del mundo, Isabel y Diego, "no paran de llegar".

La torre mudéjar de El Salvador registraba ayer bastante trasiego de turistas. El guía, Diego Hernández, partidario de no comparar las cifras de tiques vendidos con las de 2019 "porque nada va a ser igual», dice haber advertido entre los visitantes «una calma y una paciencia nunca vistas". "Hemos dejado atrás el estrés y todos valoramos más las relaciones sociales", afirma. Muchos de los turistas, que no dudan en emprender la subida de los 122 escalones de la torre sin quitarse la mascarilla, no conocían Teruel, como Sebastián Canas y su familia, de Zaragoza, quienes han planeado una escapada entre Albarracín y Teruel. Iván Perelló y Paloma Tur, de Alicante, querían «desconectar de la playa y tirar al monte», mientras que Manuel Castro y Araceli Varela junto a sus dos hijos, Diego y Francisco, de Valencia, también descubrían Teruel.

Aunque con el Museo Diocesano cerrado, la Catedral recibe ya a los primeros grupos, formados al 50% por españoles y extranjeros. También tiene buenas expectativas Dinópolis, que abre sus puertas mañana "con toda la ilusión de iniciar una nueva temporada", declara la gerente, Higinia Navarro. El parque paleontológico, que recrea la vida de los dinosaurios, ha vendido entradas para toda la semana. «La gente tiene ganas de disfrutar en familia tras los duros meses pasados», dice Navarro.