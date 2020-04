Javalambre suspende la observación ante la crisis del coronavirus y pospone la entrada en servicio de su cámara principal

El observatorio astrofísico de Javalambre ha suspendido la observación mientras dura el estado de alarma por la seguridad de su personal y también ante la posibilidad de que al operar se produzca una avería que podría ser imposible de reparar en las actuales circunstancias. Los equipos de observación se pueden manejar remotamente, pero es imprescindible que haya un mínimo de trabajadores en el propio observatorio por si hay alguna complicación durante el funcionamiento.

Otra de las consecuencias de las limitaciones de actividad y movilidad derivadas de la crisis sanitaria ha sido el aplazamiento de la entrada en servicio de la cámara principal del observatorio, la JP Cam, cuyo arranque estaba previsto para finales de marzo pero que, a dos semanas de producirse, ha quedado pospuesto a la espera de que se levante el estado de alarma y pueda volver a desplegarse la plantilla habitual.

Para mantener operativas las instalaciones del observatorio, situadas en Arcos de las Salinas, diariamente se desplazan hasta el Pico del Buitre dos trabajadores del Centro de Estudios de Física del Cosmos (Cefca) –organismo titular del observatorio–. Como medida de precaución, cada operario llega al complejo científico en su propio vehículo.

El director del Cefca, Javier Cenarro, señala que la principal incidencia del estado de alarma para el proyecto de Javalambre es la demora en la "primera luz" de la JP Cam, que tendrá que esperar hasta que, una vez levantadas las restricciones a la movilidad, se puedan completar el montaje de la cámara, un equipo de alta tecnología que es uno de los elementos esenciales del proyecto científico.

El Cefca ha iniciado el cartografiado más detallado del firmamento hasta hoy para, entre otros fines, averiguar la naturaleza de la materia oscura, un elemento esencial del Universo cuyas características se escapan al conocimiento de los científicos.

El parón de la observación no ha comportado la congelación de la actividad del Cefca, que, además de mantener un mínimo de dos trabajadores en el observatorio y otros dos en la sede de Teruel, mantiene el 90% de la plantilla activa mediante el teletrabajo. Cenarro explica que el procesamiento de los datos obtenidos por los telescopios de Javalambre sigue adelante con normalidad, pero proseguir el montaje de la JP Cam es inviable con la paralización de todos los trabajos no esenciales. La observación se ha cancelado para no poner en riesgo las instalaciones que ya están operativas.