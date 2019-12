Javier Cenarro: "El observatorio de Javalambre realizará un catálogo de 500 millones de objetos celestes"

¿Qué ha encontrado el telescopio de Javalambre en el primer grado cuadrado de firmamento cartografiado en tres dimensiones?

Fundamentalmente, hemos corroborado que J-PAS –denominación del proyecto de cartografiado del firmamento desde Javalambre– cumple con las expectativas de calidad y profundidad de las mediciones. El área cartografiada es pequeña como para hacer grandes descubrimientos cosmológicos. El J-PAS pretende observar 8.500 grados cuadrados del cielo y ahora solo hay uno –equivalente al área de cuatro lunas llenas–, pero ha catalogado 60.000 objetos, el 90% de ellos galaxias y el resto, estrellas. Hemos comprobado la calidad y la viabilidad del proyecto.

¿Qué valoración han hecho los científicos en el reciente congreso celebrado en Teruel sobre la información aportada sobre ese grado cuadrado?

Los socios del proyecto están sorprendidos gratamente por la calidad del observatorio, del telescopio y del procedimiento seguido desde al toma de las imágenes hasta la elaboración del catálogo de objetos. Los datos son de gran calidad. Quiero destacar el reconocimiento desde otros proyectos de investigación internacionales, como el Euclides, de la Agencia Espacial Europea.

¿Dónde van a parar los datos obtenidos con la observación desde Javalambre?

Los datos se han trasladado a un portal web disponible para cualquier persona. Uno de los mayores retos del proyecto es hacer accesible la información. Al final del proceso, habrá un catálogo de 500 millones de objetos de los cuales se recogerán más de 1.000 parámetros. Hay que tener un modo de gestión eficaz de esa información o no se puede hacer nada con ella. Tendremos, al final, más de 4 petabytes de datos. O tenemos unas herramientas flexibles e inteligentes de gestión o el investigador no podrá meter mano a esa información por su gran volumen.

¿Los datos obtenidos a partir de ahora estarán también a disposición de todo el mundo?

Hemos hecho pública la información del primer grado cuadrado para que la comunidad científica conozca cómo es el proyecto. Este trabajo, denominado ‘Mini J-PAS’, se ha hecho con una cámara temporal que ya se ha retirada. Ahora estamos preparando el telescopio para montar la cámara definitiva JP Cam, que será mucho más eficiente y que generará datos a un ritmo que se multiplicará por 100. Pero esos datos no se harán públicos hasta dentro de tres años. A finales de 2020, enviaremos a nuestros socios un paquete de datos que serán solo para ellos durante tres años. Después, también se harán públicos.

¿Cómo valora la llegada de un consorcio científico chino a J-PAS con una inversión de 728.000 euros?

Los chinos han pagado porque quieren tener en primicia los datos de J-PAS para hacer sus trabajos. Es una noticia fantástica por la parte económica y porque supone un reconocimiento internacional para el observatorio de Javalambre. Hay que tener en cuenta que China es una gran potencia astronómica. El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) –organismo gestor del observatorio de Javalambre– no puede asumir la explotación científica del 100% del cartografiado.

¿Qué tipo de información busca China en Javalambre?

Entre los investigadores chinos hay distintos especialistas, desde cosmólogos interesados en la energía oscura o la estructura del Universo a los interesados en las estrellas o la Vía Láctea.

La meta final es saber qué es la materia oscura, esencial para explicar el funcionamiento del Universo pero cuya naturaleza se desconoce. ¿Javalambre puede ser decisiva en esa investigación?

Sí. El 70% del Universo es algo desconocido, la energía oscura. Entender su naturaleza es uno de los problemas más importantes de la astrofísica actual. Pero no estamos solos en la búsqueda. Hay otros proyectos, como el Euclides, que también lo quieren averiguar. Estoy convencido de que J-PAS aportará datos únicos para desentrañar qué es la energía oscura y su importancia en la evolución del Universo desde su origen.

¿Cómo ayuda el cartografiado del Universo a conocer la energía oscura?

El observatorio de Javalambre conseguirá medir la geometría del Universo con un mapa de tres dimensiones, lo que ayudará a determinar qué es la energía oscura y a la compresión global del cosmos.

¿En cuánto tiempo completarán el cartografiado del Universo?

El grueso se terminará en ocho años. Pero antes de llegar a ese plazo se publicarán resultados con los datos que se vayan obteniendo. Cuantos más datos obtengamos, menos margen de error habrá. Al final del proyecto se podrá avanzar en el conocimiento de la energía oscura. Pero otros investigadores avanzarán mientras tanto en el estudio de estrellas, galaxias, asteroides o agujeros negros.

Usted augura que la observación del J-PAS descubrirá objetos celestes desconocidos hasta hoy. ¿A qué se refiere?

Por la experiencia sé que en los proyectos de cartografiado de las últimas décadas se han encontrado astros de naturaleza desconocida, que no encajan en lo ya conocido. Puede haber galaxias poco frecuentes pero estoy convencido de que con el J-PAS se identificarán nuevos tipos de objetos celestes. Es cuestión de estadística. Disponer de millones de datos puede caracterizar objetos que no encajan en ningún modelo conocido. Ocurrió con los kuásares o los púlsares. Al observar 500 millones de objetos pueden aparecer algunos que sean desconocidos por su escasa frecuencia y que nadie ha visto todavía. Con este proyecto descubriremos nuevos tipos de galaxias, de estrellas o de objetos cósmicos. Pero no sabemos qué vamos a encontrar.