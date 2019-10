Tomás Guitarte: "Tras 20 años de lucha, nos sentimos engañados, manipulados, estafados"

¿Se imaginaba usted cabeza de lista al Congreso por la agrupación de electores Teruel Existe hace solo unos meses?

No. No pensábamos ni que fuese a haber elecciones. La plataforma ciudadana decidió saltar a la política al saber que iba a haber una repetición electoral por el fracaso de los partidos para otorgar gobernabilidad al país. Evaluamos si convenía a los intereses de Teruel y vimos que es un momento histórico que la provincia tiene que aprovechar para hacerse oír en el Congreso.

Le han tachado de submarino político al haber ido en las listas de CHA en tres ocasiones entre 1987 y 1993.

Me desvinculé hace muchos años de todo aquello. ¿Por qué no dicen (indignado) que unos años antes tomé la Primera Comunión? Me parece muy mal que alguien me juzgue por mi ideología de hace treinta años. La gente cambia y yo he cambiado.

Comprenda que presumen de ser neutrales ideológicamente.

Lo que decimos es que en el movimiento caben todas las ideologías. Aquí hay gente de todos los pensamientos, pero al entrar se dejan fuera en virtud de una cuestión común, que es la defensa de los intereses de la provincia.

Parece que sus excompañeros de la CHA siguen apoyándole, al renunciar a presentar candidatura en Teruel para no restar votos a Teruel Existe.

Allá ellos. No creo que sea por mí. No tengo contacto personal con ninguno de ellos. Se supo que yo iba a ser candidato mucho después de que CHA anunciase que no se presentaba. Sería por consideración global hacia la plataforma, no conmigo.

¿Cree que saldrá elegido diputado por Teruel? (la encuesta de HERALDO le otorga un escaño)

Aspiramos a que salga incluso el número dos, Manolo Gimeno. Esto es una acción reivindicativa más de la coordinadora y pedimos a la ciudadanía que nos apoye masivamente como hizo en las manifestaciones de Madrid, Valencia o Zaragoza. Si Teruel logra enviar dos, o quizá los tres, diputados a Madrid dentro de la plataforma Teruel Existe, sí que habrá un cambio sustancialísimo en la visualizacion del problema de la provincia y en la capacidad de influir sobre las decisiones que se tomen en el Congreso.

¿Tan fácil ve cambiar el voto de los turolenses? Un acierto pleno de los tres escaños solo lo logró la UCD en 1977 en Ávila y Soria y en 1979 en Ávila.

¡No, no!. No digo que sea fácil. Digo que es el momento ideal para decir al resto de España que en Teruel hay problemas estructurales serios que no se resuelven nunca y que por ello hay que enviar cuantos más representantes, mejor. En muchas cosas, Teruel Existe ha sido la primera. No pasaría nada porque también fuésemos la primera provincia que envía tres representantes de una agrupación electoral al Congreso. Eso sí que sería trascendente.

Supongamos que sale elegido. ¿Qué es lo primero que dirá en el Congreso?

Lo mismo que dijimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando convocó a las plataformas de la España Vaciada: que tras 20 años de lucha, nos hemos sentido engañados, manipulados, utilizados e, incluso, estafados. Se nos han prometido muchas cosas, se ha sacado rédito electoral de esas promesas, algunas publicadas en los boletines oficiales, y luego nunca se han cumplido. Es un engaño clarísimo.

¿Algún ejemplo?

Hay un engaño en cada gran infraestructura. En el ferrocarril, se nos está dejando vivir con la ilusión de que estamos dentro del Mecanismo Conectar Europa, pero Adif y Fomento no dan ningún paso para presentar los proyectos en 2021 y poder optar a la financiación europea. Se dedican a hacer solo las mejoras en la vía actual. Y el corredor ferroviario con doble vía electrificada está en la planificación española y europea, y prometido por los partidos políticos.

¿A falta de una dirección de partido, cómo adoptarán las decisiones si llegan al Congreso?

Mediante asambleas, como hace ahora la coordinadora. La reunión es continua y la voluntad de trabajar también. Si en algo nos hemos conjurado todos los que vamos en las listas, es en que nos vamos a dejar la piel trabajando por Teruel. No habrá ni un minuto de descanso, no va a ser para conocer Madrid o confraternizar. Habrá un aluvión de protestas.

¿Quiere decir que los partidos políticos van a Madrid para hacer turismo?

No, no quiero ser tan duro. Lo que digo es que ninguna fuerza política ha sabido anteponer los intereses de Teruel a las directrices del partido. Nosotros no tenemos que someternos a esa obediencia de partido porque no tenemos estructura de partido.

¿Qué harán si no consiguen representación?

El movimiento Teruel Existe continuará con sus movilizaciones en la calle, que no las habremos dejado en ningún momento.

¿Han analizado las consecuencias para Teruel Existe si la agrupación de electores fracasa?

Si lo hacemos bien, no habrá debacle. Teruel ha quedado olvidado a la hora de planificar las infraestructuras. El Estado no se preocupa de vertebrar porque le es complejo y en vez de resolverlo, lo obvia y eso no puede hacerlo. Por ello, hará falta representación institucional y en la calle.

¿Y si les toca ser bisagra?

Pactaríamos con aquel que nos garantice la ejecución de nuestras reivindicaciones de manera más inmediata. No habrá otra referencia.

¿Están abriendo el camino para que otros colectivos sociales se presenten como opción frente a los partidos tradicionales?

No es nuestro planteamiento, pero es cierto que la problemática de Teruel se repite en otros territorios y que, queramos o no, somos referencia de todos ellos.

¿A qué partido harán un roto si consiguen representación?

La mayoría de los casi 7.000 firmantes que nos avalaron no pensaban votar, hastiados de la situación política, de las meras tácticas partidistas al margen del interés de la provincia. Algunos no votaban desde que se aprobó la Constitución. Tenemos capacidad para representar a todas las opciones. Pongámonos de acuerdo y demos el paso.

Aunque votasen esos cerca de 7.000 no serían suficientes para obtener un diputado.

Con que cada uno atraiga a dos personas más de su entorno, ya sería suficiente para un escaño, pero pensamos que será mucho más que eso, no solo el número de avales multiplicado por dos o por tres. Esperamos que realmente la sociedad se movilice. Es el momento de los olvidados.

"Nunca vi justo que mi familia tuviera que dejar su tierra"

Como muchas familias de pueblos pequeños, la de Tomás Guitarte abandonó Cutanda -hoy, 49 vecinos- por falta de futuro cuando él tenía 10 años. El hecho marcó de por vida al cabeza de lista por la agrupación de electores Teruel Existe, quien, negándose a romper sus vínculos con la localidad de su infancia, se convirtió en un nómada entre Valencia -su nueva residencia-, Teruel -capital de su patria chica-, y Cutanda. "Nunca vi justo tener que dejar mi tierra", afirma. Arquitecto de profesión, ha restaurado, de hecho, varias torres mudéjares y construido edificios en el Jiloca, la comarca que le vio nacer, además de contar con otras obras en el resto de Aragón y en Valencia.

"Fue muy duro para todos mudarnos a Valencia: otra cultura, otro medio, otro idioma incluso", recuerda.

Llegó a Teruel Existe en 2000 con un plan bajo el brazo, que el Ave Madrid-Cuenca-Valencia, entonces en construcción, pasara por Teruel. Su proyecto nunca llegaría a ejecutarse por ningún Gobierno, pero él se identificó desde entonces "y plenamente" con los ideales de Teruel Existe.