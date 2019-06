El socialista Ignacio Urquizu será nombrado este sábado alcalde de Alcañiz con los apoyos, al menos, de Ciudadanos e Izquierda Unida, que le aseguran la mayoría absoluta en la primera votación. Los socialistas han dado la sorpresa al asegurarse este jueves pasadas las 11 de la noche el voto de la formación naranja después de que el PAR no les certificara su apoyo el sábado. Los aragonesistas querían seguir avanzado este viernes pero el PSOE con su movimiento -del que no avisó a los aragonesistas- no solo se aseguró la investidura si no que cerró la puerta a un posible pacto del centro derecha con PP y PAR que necesita obligatoriamente a Cs.

El acuerdo se cerró el jueves por la noche por teléfono y este viernes está previsto que tanto el PSOE alcañizano como la formación naranja den a conocer los términos del mismo en una rueda de prensa. El concejal de Ciudadanos, Francisco Lahoz, entraría a formar parte del equipo de gobierno como concejal de Deportes (también se ha barajado Medio Ambiente); mientras que la de IU, María Milián, prestaría apoyo a Urquizu tan solo en la investidura.

Este movimiento deja en una situación complicada al PAR. Los aragonesistas se han enterado por los medios de comunicación de pacto de PSOE y Cs. Su intención, después del Comité Local celebrado este jueves, era seguir avanzando en las negociaciones. No obstante, con el pacto con Cs ya no pueden sumar con el centro-derecha y no son imprescindibles para la investidura del PSOE aunque sí lo serían para que los socialistas gobernaran cómodamente con mayoría. Cs entra en el equipo de gobierno pero IU solo ha confirmado el apoyo en la investidura y su entrada en el gobierno dependería de unas "condiciones de negociación".

El candidato más votado en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo será investido este sábado con los votos de sus 7 concejales más los de Ciudadanos (1) e Izquierda Unida (1). Este último grupo político ha dado a conocer las condiciones por las que apoyarán al socialista, remitiéndose a varias de las claves de su propio programa electoral. "Si estos puntos no son aceptados por el Partido Socialista realizaremos una oposición leal, anteponiendo siempre los intereses de las clases populares y trabajadoras", aseguraron desde IU a través de un comunicado.