La Feria de Abril llega a La Iglesuela del Cid

El pescadito frito y las sevillanas ya han pasado por la Feria de Abril de Sevilla, pero no es el único sitio en el que deciden celebrarla. Por ello, La Iglesuela del Cid no fue menos y también celebró el pasado 18 de mayo su particular Feria de Abril y fiesta rociera organizada por la asociación ecuestre.

Los paseos a caballo, el rebujito y el flamenco fueron los grandes protagonistas de la jornada con diversas actividades para todos desde por la mañana. El tardeo tampoco faltó a la cita. Además, durante toda la noche hubo música por rumba y sevillanas, cena popular y discomóvil.