Un vecino de Rubielos de Mora fallece atrapado por el remolque de un tractor

Un vecino de Rubielos de Mora cuyas iniciales son M. C. C. ha fallecido esta mañana en un accidente registrado mientras procedía, al parecer, a la reparación de un remolque agrícola. El siniestro se ha producido en una masía de la partida de Cobatillas, no muy lejos del casco urbano.

El trágico accidente ha sido descubierto por un hijo del fallecido cuando ha llegado a la finca. La víctima, agricultora de profesión, estaba ya jubilada y la explotación familiar es gestionada actualmente por su hijo.

El siniestro ha sido detectado en torno a las 10.20, cuando se han puesto en marcha los servicios de emergencias. Un vecino explicó que, aparentemente, el accidentes se ha producido cuando el jubilado reparaba un remolque agrícola y, por razones aún sin precisar, la sujeción de vehículo ha fallado y este se ha caído atrapando al vecino.