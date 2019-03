El PP arremete contra el parón del hospital de Alcañiz y el PSOE garantiza que estará en plazo

La ralentización de las obras de construcción del hospital de Alcañiz, consecuencia directa de la demora en los pagos a las empresas subcontratistas, provocó este jueves un rifirrafe en las Cortes de Aragón entre el PP y el PSOE. El alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia, se desplazó este jueves a la Aljafería y compareció junto a la portavoz de Sanidad del partido, Mamen Susín, para responsabilizar a la DGA del parón en las obras, que achacaron a la falta de financiación. Su ataque tuvo respuesta inmediata del portavoz socialista, Javier Sada, quien afirmó que los fondos están asegurados y, por tanto, el nuevo complejo sanitario se abrirá en el plazo previsto, en 2021.

Los partidos fijaron posición tras publicar este jueves este diario que los recortes de la plantilla han obligado a ralentizar la construcción, que se agravará este viernes con la marcha de los mayor parte de los encofradores, lo que frenará aún más los trabajos. Hasta la propia contratista del hospital, la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por OHL y Dragados, ha decidido trasladar al director de la obra para dejar el tajo en manos de un encargado, lo que es muy indicativo de la suerte que corre el proyecto.

Tanto Mamen Susín como Juan Carlos Gracia no tuvieron el menor reparo en cargar contra el presidente aragonés, Javier Lambán, al que recordaron que su promesa de tener listo el nuevo hospital en 2019 se ha tornado en paralización. "Lambán se encontró con un proyecto constructivo factible y realista, pero lo rechazó por motivos ideológicos y se basó en la mentira de la privatización. Y lo que empieza mal acaba mal, y en este caso se empezó con la mentira de la privatización", enfatizó el alcalde.

Susín relacionó el "severo retraso" en el inicio de las obras con la actual ralentización a la "insuficiencia" en la dotación presupuestaria para abonar las certificaciones que deben presentar las contratistas.

La portavoz de Sanidad del PP aludió a que Sanidad utiliza los fondos para destinarlos a otras actuaciones ya comprometidas que sí podría ‘vender’ en la precampaña electoral.

Aunque la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, aseguró hace dos semanas que las obras del hospital iban a "buen ritmo", la realidad dista mucho de su afirmación. No solo por la marcha de los operarios y el malestar de las subcontratistas por los pagos, sino por la realidad constatada en los presupuestos. El Departamento disponía el año pasado de una partida de 9,4 millones, pero la recortó en 4,4 millones y de los 5 que quedaron finalmente disponibles solo llegó a gastar 3,9. Es decir, al cierre del ejercicio únicamente había empleado el 41,6% de la partida inicial, según se refleja en la liquidación presupuestaria.

Susín dio cuenta de los equipamientos que no se han llegado a acometer en la legislatura, como los centros de salud del Perpetuo Socorro de Huesca o el del barrio Jesús de Zaragoza, y las carencias de facultativos para cuestionar los mensajes del PSOE sobre su apuesta por "recuperar la dignidad" en la sanidad. Mientras, Gracia apostilló que los habitantes del Bajo Aragón no pueden admitir más su "peregrinación" a Zaragoza para tener UCI y que sus vidas puedan depender de si llegan o no en ambulancia. "Es el mayor atentado contra la sanidad en Aragón", dijo.

La respuesta del PSOE

El portavoz en las Cortes también compareció para negar que haya problemas de financiación y asegurar que si no estuvieran garantizados los fondos con su correspondiente partida plurianual la Intervención General no hubiera autorizado la licitación y adjudicación de las obras del hospital.

Javier Sada censuró al PP que opten por cargar contra el PSOE cuando el Gobierno de Rudi fue "incapaz" de atender las necesidades sanitarias de Teruel. Aludió igualmente a los intentos de "privatizar" la gestión de los hospitales. "Vaya papelón de sumiso hace el alcalde de Alcañiz, que pone los intereses del partido por encima de los alcañizanos", insistió.