Crítica unánime de los partidos a la "inconcreción" de Ribera

PP, Podemos, PAR, Ciudadanos, CHA e IU criticaron este miércoles "inconcreción" de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Incluso la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, reclamó al Gobierno de España "un nivel de compromiso y concreción mayor", exigencia que, en su opinión, "debe trasladar necesariamente a Endesa".

Recalcó, en todo caso, que se está trabajando "sin descanso" para garantizar una alternativa real y diseñar un presente y un futuro "acorde a las expectativas de las gentes de la comarca", y que "fue el PP quien no hizo nada durante seis años y medio".

Para el presidente del PP en Teruel, Joaquín Juste, la "sorpresa" está en que Ribera "ha venido y no ha traído nada". "Estamos profundamente defraudados. Dice lo que tiene que hacer Endesa, pero no pone nada sobre la mesa. Lo único que vende es desolación. Si no toma medidas, esta ministra no nos sirve", aseveró.