El hospital Obispo Polanco se queda con un solo otorrino para atender a 90.000 personas

Lahoz advierte de que la situación del área es "crítica", pues en unos días habrá un único otorrino para atender 90.000 personas –la población que depende del Obispo Polanco–. Tan solo contará, como hasta ahora, con el apoyo de un facultativo contratado exclusivamente para hacer 10 guardias localizadas al mes.

Según denuncia Lahoz, la provincia de Teruel, con 137.000 habitantes, cuenta solo con 5 plazas de especialista en oído, nariz y garganta –tres en la capital y dos en Alcañiz– mientras que en Zaragoza, con 954.000 habitantes, trabajan 41 otorrinos. "Ello hace que cada facultativo turolense atienda 27.000 personas frente a las 23.000 que debe asumir cada especialista de Zaragoza", explica.

Si bien señala que la falta de especialistas no es un problema nuevo en Teruel debido a que los hospitales periféricos no resultan atractivos por estar lejos de las grandes ciudades, destaca que nunca antes la situación había sido tan difícil, motivo por el cual ha decidido reclamar una solución al Salud "por primera vez" en los 31 años que lleva trabajando en el Obispo Polanco. Recuerda que, en los últimos 4 años, ha tenido 9 compañeros distintos, "ninguno de Aragón, siempre de otras comunidades autónomas".

"No pido aumentar el número de plazas, pero sí que se cubran las que hay; parece justo, ¿no?", afirma. Lahoz explica que hace unos días mantuvo una reunión en Zaragoza con representantes del Salud y que estos rechazaron todas y cada una de sus propuestas para llenar los huecos que dejarán los compañeros que se van.

"Me dijeron que no pueden incentivar puntuando el doble a los médicos que vengan a trabajar a Teruel; que no pueden sancionar en bolsa a quien rechace una plaza; que no están dispuestos a dejar de contratar en Zaragoza mientras Teruel esté vacío; y, finalmente, que tampoco pueden reforzar Teruel con ninguno de los 61 otorrinos que en estos momentos tienen contratados en todo Aragón", critica Teresa Lahoz.

"Eso sí –continúa la jefa de Otorrinolaringología–, me han dejado patente su profunda preocupación por la población turolense, sin aportar ninguna solución". Para Teresa Lahoz, "la situación de Teruel debería ser en estos momentos la mayor prioridad del Salud, porque su trabajo y obligación es garantizar las necesidades básicas de todos los aragoneses". "La gente de Teruel es noble, trabajadora y tan aragonesa como cualquier zaragozano", agrega.

Según subraya, todos los hospitales de Zaragoza "tienen completas las plantillas de otorrinolaringología y tres de ellos cuentan con especialistas contratados por encima de plantilla". "La única excusa que me dio el Salud –continúa– es que ‘a Teruel no quieren ir’; ¿es esta una respuesta correcta para una Gerencia que debe garantizar la salud de todos?", se pregunta Lahoz.

La jefa de ORL en Teruel alerta de que el Servicio "se tambalea" tras más de 40 años en los que la población "ha dispuesto de una unidad digna y de calidad". Advierte de que la otorrinolaringología es una especialidad "básica e imprescindible". "Tiene mucha patología tumoral. Un dolor de garganta puede ser un cáncer de faringe, una disfonía un cáncer de cuerda vocal y un problema respiratorio un tumor nasal", dice. "Los enfermos no pueden permanecer detenidos en interminables listas de espera", señala. Añade que ORL soluciona urgencias en ocasiones vitales, algo muy importante si se tiene en cuenta que Teruel dista 160 kilómetros de Zaragoza.

"Es absolutamente imprescindible que los turolenses recuperen el Servicio de Otorrino que en justicia les corresponde", reclama Lahoz, quien explica que la única solución que le propone el Salud sería enviar a Teruel a alguien de refuerzo para hacer las guardias localizadas de fin de semana. "Pero eso no es solución –dice–, pues queda todo el trabajo de pasar consulta".