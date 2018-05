La Vuelta Aragón arranca desde Teruel en medio de una gran expectación

La Vuelta Aragón-Gran Premio Turismo de Aragón ha partido esta mañana del Paseo del Óvalo de Teruel en medio de una gran expectación. Cientos de turolenses de todas las edades han llenado los alrededores para animar a los ciclistas, fotografiarse con ellos y despedir entre aplausos a la serpiente multicolor, que, con 170 corredores y 20 equipos, ha enfilado por las rondas de Ambeles y Dámaso Torán hacia la carretera N-420 con destino a Alcañiz y Caspe (Zaragoza), donde termina la primera etapa. Serán 180 kilómetros a través de las Cuencas Mineras y el Bajo Aragón, con dos puertos de tercera, el San Just y la subida al Castillo de Caspe. Es la que se conoce como etapa 'rompepiernas', pues si bien no hay puertos importantes, el recorrido está plagado de cuestas y los ciclistas no hacen más que subir y bajar.