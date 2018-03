Piden 5 años de cárcel para el joven que atropelló mortalmente a un ciclista de Cella

Carlos Martín, el joven de 22 años y vecino de Teruel que el 16 de julio del año pasado atropelló mortalmente con su coche a un ciclista de Cella cuando ambos circulaban por la Variante Norte de la capital turolense, se enfrenta a peticiones de pena por parte del Ministerio Fiscal y de la acusación particular de hasta 5 años de prisión. El acusado, que cumplía una condena anterior en régimen abierto por una agresión cuando se produjo el siniestro, había consumido cuatro drogas distintas además de alcohol, según revelaron los análisis realizados por la Guardia Civil.

La Fiscalía de la Audiencia de Teruel, en su escrito provisional de acusación, califica los hechos de homicidio imprudente al entender que lo ocurrido podría ser atribuido a un fallo humano en el que probablemente influiría el consumo de estupefacientes. Además, considera que debería aplicarse la agravante de reincidencia, puesto que Martín cumplía condena por unos hechos anteriores en el momento del suceso. Por todo ello, el Ministerio Público solicita para Carlos Martín una condena de 4 años de prisión.

La acusación particular, ejercida por la viuda e hijos del fallecido, considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de conducción temeraria, en este caso con resultado de muerte, y pide para el autor del atropello 5 años de cárcel, uno más que el fiscal. Esta parte solicita igualmente al Juzgado de lo Penal, que será el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado una vez se señale fecha para la vista oral, que contemple la agravante de reincidencia por tener el acusado antecedentes penales.

Así lo explica el abogado de la acusación particular, José Paulino Esteban, quien recuerda que Martín dio positivo en el test de alcoholemia al que fue sometido y, asimismo, al consumo de cannabis, cocaína, benzoilecgonina –un analgésico derivado de la cocaína– y metilendioximetanfetamina, más conocida como éxtasis.

"El atestado policial no habla de alguien que conduce de una forma normal y sufre un accidente", subraya Esteban. "El acusado había consumido alcohol, estaba bajo la influencia de otras drogas, no había dormido y conducía a velocidad superior a la permitida en esa vía", resaltó el abogado de la familia del fallecido. "Sin estas circunstancias –continuó– estaríamos hablando de un delito leve que habría acabado en la vía civil, pero no ha sido así".

La defensa pide absolución

La abogada que defiende al procesado, María Lahoz, niega que este sea responsable de un delito de homicidio imprudente –como sostiene el fiscal– o de conducción temeraria –como refiere la acusación particular–. Para la defensa, lo que ocurrió fue un accidente de tráfico con un resultado fatal y, por ello, pide la libre absolución para su representado.

El atropello de José Albelda –de 43 años y vecino de Cella–, así como las heridas sufridas por el ciclista que le acompañaba, conmocionaron a la localidad y también a los aficionados al ciclismo de la provincia, que organizaron una marcha en bicicleta para mostrar su solidaridad con la familia del fallecido y reclamar que se cumplan las distancias mínimas de separación en las maniobras de los vehículos a motor.