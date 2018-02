El Ayuntamiento de Teruel cierra el paso para los peatones en diversas calles

La formación de placas de hielo en la calzada debido a las bajas temperaturas ha obligado al Ayuntamiento de Teruel a cerrar este martes por la mañana el acceso de algunas calles de la ciudad, como el viaducto de Fernando Hué y la calle Los Molinos, así como las cuestas de la Jardinera, Carrajete, Cofiero y Capuchinos. El tráfico de la vía Perimetral se ha visto igualmente interrumpido y el servicios de autobuses urbano ha sido suspendido por la imposibilidad de circular por el casco urbano.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha señalado que todos los dispositivos de vialidad invernal han estado operativos desde la cinco de la mañana de este martes, no obstante, las extremas condiciones meteorológicas están dificultando los trabajos para despejar las calles. Buj señalaba que el equipo habitual en casos de nevada se ha reforzado con la contratación de tres máquinas más que están operando durante todo el día. La alcaldesa reconocía, sin embargo, que las condiciones meteorológicas no acompañan. “Por muchos medios de que dispongamos, no podremos mejorar la accesibilidad por las calles si continúan las ventiscas y las heladas”, explicaba.

“La situación se puede complicar, además, si las temperaturas siguen bajando, ya que a menos 5 grados la sal deja de actuar”, ha añadido, tras insistir en recomendar a la población precaución y evitar la circulación de vehículos si no es por urgente necesidad.