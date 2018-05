¿Es ésta la primera foto de Mallorca tomada desde Aragón?

La fotografía de larga distancia es una lucha constante contra los elementos. Un frente nuboso, una racha de aire que levanta una polvareda, la polución... cualquier mínimo detalle puede tirar al traste un intento de récord. Pero, de tanto en tanto, se consiguen resultados que se pueden considerar históricos. Como el que obtuvo el martes 24 de octubre el barcelonés Marc Bret en suelo aragonés. Este aficionado a la fotografía logró inmortalizar las siluetas del Puig Major, el monte mallorquín de mayor envergadura (1.445 metros), y el Penyal del Migdia (1.398 metros) desde el este de la provincia de Teruel.

Quizá suene a locura o a invención. Pero no lo es. La pasada semana se fotografió territorio insular desde el Puntal del Tamborero (1.764 metros), en la comarca del Maestrazgo. Un total de 279 kilómetros separaron al fotógrafo del protagonista de la imagen, el citado pico balear, que queda reflejado en la primera foto de Mallorca tomada desde suelo aragonés. O, al menos, la primera que se conoce.

Y eso que las condiciones a las 8.15 de la mañana de aquel martes no fueron las óptimas. "La previsión meteorológica indicaba que el cielo podía estar bastante transparente, sobre todo hacia la parte más al norte, pero que al mismo tiempo podría haber muchas nubes bajas en una parte del mar balear -entre la costa peninsular y el archipiélago-. Era cuestión de tentar a la suerte y estuve dudando entre ir o no. Al final, pasada la medianoche, me decidí por ir. Pensé que, si no lo intentaba, entonces seguro que no lo conseguiría... Lección aprendida de otras ocasiones", explica Marc.