La CHE da vía libre para reparar las pasarelas del Isuela en Huesca destruidas por una riada

Hace casi dos meses, las fuertes lluvias de Semana Santa, obligaron a desembalsar el pantano de Arguis y la consiguiente crecida del río Isuela destruyó tres de las pasarelas peatonales del camino que va a las populares Fuentes de Marcelo de Huesca, convirtiendo este transitado sendero en una peligrosa carrera de obstáculos desde entonces. Pero ahora, por fin, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha dado luz verde al Ayuntamiento para que pueda repararlas.

Así lo confirma en una resolución que recibió este martes el área de Medio Ambiente en respuesta a una triple solicitud que trasladó el Consistorio oscense a la CHE hace ya varias semanas.

Como explicó el concejal José Miguel Veintemilla, la primera petición que realizaron a la Confederación fue que actuara en la conservación del cauce al ser una competencia exclusiva. Sin embargo, desde el Organismo de Cuenca descartan intervenir a corto plazo ya que tienen otras prioridades. "Nos dicen que si es algo muy urgente, podemos hacerlo con nuestros propios medios, pero nosotros no tenemos capacidad. Porque una cosa es retirar cuatro ramas de forma puntual y otra es desbrozar el cauce, limpiar las piedras que arrastra una riada...", señaló el edil.

La segunda petición fue que se hicieran cargo de la reparación y el mantenimiento de las pasarelas del río Isuela. Pero la CHE también lo desestima "porque dicen que no son obras hidráulicas de interés general y que la responsabilidad es de los titulares de las estructuras". A este respecto, dan el ‘ok’ al Ayuntamiento para que pueda acometer las labores de arreglo previa autorización final de la propia CHE.

Y la tercera y última solicitud que trasladaron fue que asumiera la restauración completa del sendero que recorre ambos lados del cauce hasta las Fuentes de Marcelo. Algo que también desecha argumentando que "como titulares del camino, tenemos que aceptar los riesgos de los eventos naturales que se produzcan, ya sean tormentas, riadas... Porque la ley de Aguas protege el cauce pero no las instalaciones públicas situadas en las zonas marginales". Por ello, deja en manos del Ayuntamiento las labores de limpieza.

Una de las tres pasarelas destrozadas en el río Isuela a su paso por Huesca, en el camino de las Fuentes de Marcelo. Rubén Darío Núñez

En vista de todo ello, Medio Ambiente pedirá presupuesto a una empresa especializada para concretar el coste de las actuaciones. En el caso de las pasarelas, ya no podrán ser fijas como ahora sino batientes "de manera que si viene una riada, giren en el sentido de la corriente para protegerlas", explicó José Miguel Veintemilla, quien también advirtió de que la intervención "no será inmediata" ya que tendrán que consignar una partida económica extra "porque no estaba contemplada en el presupuesto del área". Aun así, confía en repararlas este año.