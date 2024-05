Pactan tres años y dos meses de cárcel por el atropello mortal del triatleta Álex Sierra

El Juzgado de lo Penal número 2 de Huesca ha condenado a tres años y dos meses de prisión a Santiago Asín, un vecino de Alberuela de Laliena de 61 años de edad, por el atropello mortal del triatleta de Barbastro Alejandro Sierra, de 38 años, cuando entrenaba en bici con su compañero David Bestué, que resultó herido grave, por la carretera A-1232, a la altura de Pozán de Vero, a pocos kilómetros de Barbastro.

La Fiscalía y la acusación particular han llegado a un acuerdo previo al inicio de la vista con la defensa para rebajar la pena de los cuatro años que pedían inicialmente -el máximo previsto por el Código Penal para este tipo de hechos- hasta los tres años y dos meses por un delito de conducción etílica en concurso con otro de homicidio por imprudencia grave y con otro de lesiones por imprudencia grave. Además, se le retirará el permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años.

El acusado, que ha comparecido con la asistencia de dos intérpretes ya que es sordo, ha admitido que conducía borracho (quintuplicaba la tasa máxima de alcohol permitida) cuando atropelló a los dos ciclistas y también se ha mostrado de conforme con el pacto alcanzado por todas las partes, por lo que ya no ha sido necesario continuar con la celebración del juicio.

José Hernán Cortés, abogado de la acusación particular, ha manifestado que para la familia supone "una pena y un dolor irreparable desgraciadamente" y que esperan al menos que "hechos de este tipo ojalá no se vuelvan a repetir". En cuanto a la pena, ha resaltado que está muy cerca del límite máximo que permite la ley, aunque ha advertido de que "hay un debate social importante sobre si este tipo de delitos merecerían una condena mayor o no".

En cuanto a la responsabilidad civil, ha informado de que ya han llegado a un acuerdo con la compañía aseguradora Generali España. En un principio solicitó una indemnización de 157.283.45 euros para la esposa del fallecido, otra de 191.077,45 euros para la hija y 2.959,20€ por daños materiales (la bicicleta), además de otros 31.055,42 para David Bestué por las lesiones sufridas, las secuelas y los daños materiales.

Mientras, Javier Osés, letrado de la defensa, ha destacado que su cliente estaba "muy arrepentido" y que reconoció los hechos "desde el inicio" por lo que ha sido la condena "más favorable" que podían conseguir, en su opinión. Ya en ejecución de sentencia, intentará evitar que vuelva a la cárcel después de que ya cumpliera siete meses y medio de manera preventiva tras el atropello mortal.

El trágico suceso se produjo el 30 de octubre de 2020. Aquel día, sobre las 16.15, el acusado conducía una furgoneta Ford Torner Connet por la carretera A-1232 cuando, a la altura del punto kilométrico 8,200, en un tramo curvo suave hacia la izquierda con buena visibilidad, se desplazó hacia la derecha, recorriendo varios metros por el arcén y embistió por detrás a los dos ciclistas que circulaban en paralelo en sentido Puente Buera y que salieron despedidos hacia la cuneta derecha.

El acusado realizaba la conducción "vulnerando las más elementales cautelas o deberes de circulación, en estado de embriaguez, con distracción y falta de reflejos, sin ningún cuidado, ni preocupación por la vida y seguridad del resto de usuarios de la vía pública, lo que hizo que invadiera arcén derecho, colisionara con los dos ciclistas y matara a uno de ellos", destacó la Fiscalía.

Al llegar al lugar, los agentes de la Guardia Civil procedieron a practicarle las pruebas de detección alcohólica por aire espirado, arrojando un resultado de 1,22 mg/l en el primer test y de 1,29 mg/l en el segundo.

Santiago Asín, junto a su abogado, Javier Osés, antes de entrar al juicio por el atropello mortal del triatleta Álex Sierra en el Juzgado de lo Penal de Huesca. Verónica Lacasa

Las consecuencias del accidente fueron trágicas ya que Alejandro Sierra sufrió un traumatismo craneoencefálico que obligó a trasladarlo en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde falleció al día siguiente. David Bestué logró salvar la vida, pero sufrió también lesiones importantes -incluidas una fractura cerrada de la clavícula izquierda y otra de la 5ª costilla izquierda- de las que tardó en recuperarse cinco meses.

El acusado es sordo, pero eso no le impidió obtener el carné en julio de 1990. Se trataba por tanto de un conductor experimentado, aunque al ser una persona con una discapacidad tenía limitado el límite de velocidad a 90 kilómetros por hora. Durante su estancia entre rejas, escribió una carta a la familias de las víctimas pidiendo perdón por lo ocurrido y mostrando su arrepentimiento.