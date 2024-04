La uvi móvil de Huesca recupera el médico las 24 horas los fines de semana y festivos

La uvi móvil con base en el Hospital Provincial de Huesca recuperará a partir del 1 de mayo la presencia de médico las 24 horas los viernes, sábados, domingos y festivos en lugar de las 12 que tenía hasta ahora (de 9.00 a 21.00). Este último horario solo se mantendrá entre semana.

De esta forma, si la UME radicada en el centro de salud Pirineos tiene que salir a una emergencia, la capital oscense dispondrá de un segundo recurso para atender posibles urgencias, además de seguir realizando los traslados de pacientes graves entre hospitales, que es la principal función de este tipo de ambulancias de Soporte Vital Avanzado.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en su visita a la capital oscense, en la que ha estado acompañada de la alcaldesa, Lorena Orduna. Para cubrir este refuerzo han contratado a tres médicos y cinco enfermeras.

Bancalero ha asegurado que esta "buena noticia" tanto para la ciudad como para la provincia se enmarca dentro del compromiso que adquirió el departamento de Sanidad de mejorar el transporte sanitario urgente que vertebra todo el territorio aragonés acercando la asistencia de las zonas más alejadas a los hospitales.

Con el anterior Gobierno de Aragón, el médico de la UVI estaba de guardia presencial 12 horas y las otras 12 solo localizado. Pero al aprobar el nuevo concurso del transporte sanitario urgente se quedó sin médico todas las noches del año y 24 horas todos los fines de semana y festivos.

Ahora, gracias a este refuerzo, se duplicarán las capacidades asistenciales en Huesca los fines de semana y festivos ya que, como ha recordado Bancalero, cuando se movilizaba la UME, la uvi no tenía médico durante 12 horas "con lo que solo contaba por las noches y fines de semana con la cobertura de personal de Enfermería".

Ha asegurado, además, que prestará atención en toda la provincia, ya sea para trasladar pacientes de los hospitales de Jaca o Barbastro, o para atender un accidente de tráfico, un infarto, un ictus o cualquier tipo de emergencia.

La directora gerente del 061, Marta Sampériz, ha detallado que la plantilla de médicos de esta uvi pasará de siete a diez y la de enfermería, de siete a doce. En total, en la provincia hay uvi móviles en los tres hospitales de Huesca, Jaca y Barbastro dotadas de conductor, enfermero y médico. Además, hay cinco UME dotadas con conductor, técnico, enfermero y médico en Huesca, Sabiñánigo, Foradada, Monzón y Fraga que cubren la asistencia primaria de la emergencia las 24 horas y los 365 días del año.

Imagen del personal de la UME ubicada en el centro de salud Pirineos de Huesca. Javier Navarro

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha asegurado que este anuncio evidencia el "compromiso" del Gobierno de Aragón con la ciudad para que no se quede sin servicio medicalizado de urgencias cuando tiene que salir la UME y también con el resto de la provincia ya que, como ha resaltado, la uvi móvil atenderá los fines de semanas y festivos, "que es cuando más movimiento de turistas tenemos y cuando, por desgracia, a veces se producen accidentes".

El consejero ha anunciado, además, que quieren seguir multiplicando las capacidades asistenciales en todo el territorio aragonés por lo que conforme vayan disponiendo de los médicos de urgencias extrahospitalarias, reforzarán también las uvi en Teruel porque en Zaragoza ya tienen todos los dispositivos cubiertos.

Modelo de atención continuada distinto a Zaragoza

Por otra parte, el consejero de Sanidad ha hecho hincapié en que la propuesta de trasladar las Urgencias del centro de salud Pirineos al Hospital Provincial y a partir de las 20.00 derivarlas todas al San Jorge es solo un borrador de trabajo. Y hasta que no acaben de reorganizar el modelo de atención continuada en Zaragoza, "que ha quedado obsoleto después de más de 40 años", ha remarcado, no darán "ningún paso" para modificar el sistema de la capital oscense. No obstante, ha reconocido que en la reunión que tuvo con la alcaldesa se percató de que las características de la ciudad de Huesca no son similares a las de Zaragoza "con lo cual seguramente será un modelo diferente", ha dicho.

En cuanto a los planes de reorganización de la salud mental para unificarla en el Centro de Rehabilitación Santo Cristo de los Milagros, Bancalero ha remarcado que la propuesta ha sido "consensuada" con los especialistas en psiquiatría "y pensamos que es el modelo que mejor se adapta y mejores resultados va a dar". Y es que considera que es un espacio recién remodelado, abierto, bien comunicado y que permite centralizar todos los recursos, "con lo cual facilita el descanso de los profesionales en las libranzas de guardia, así como en poderse coger vacaciones, y además presenta una mejor disposición a la hora de tratar los casos más graves dentro del ámbito de la salud mental".