Una isla de contenedores en pleno centro de Huesca se hace viral... y tiene explicación

"Esta tarde he pasado por delante del parque y he decidido hacer esta foto. Me ha encantado lo bonita que se ve la entrada. ¡¡Emocionada estoy!!". Este comentario publicado en las redes sociales acompañado de la fotografía de una isla de seis contenedores de restos, envases, papel y materia orgánica ubicados en la intersección de las calle del Parque y Rioja de Huesca se ha hecho viral, desatando todo tipo de chascarrillos y críticas.

La mayoría de los oscenses que han dado su opinión sobre la llamativa foto coinciden en el impacto visual que producen al haberse colocado en un lugar tan céntrico y transitado por oscenses y visitantes. Y es que está justo enfrente de la entrada del parque Miguel Servet, una de las joyas de la ciudad, y también muy cerca de la plaza de Navarra y de un edificio histórico como el Casino.

Otros, sin embargo, se muestran comprensivos ya que sospechan que su ubicación es solo provisional por los actos de las fiestas en honor de la Virgen de Montserrat que está celebrando esta semana el barrio de San Lorenzo.

Y estos últimos tienen razón ya que, tal y como explican fuentes del Ayuntamiento de Huesca, los contenedores se ubican habitualmente junto a la acera derecha de la calle del Parque, delante casi de la antigua tienda de Kiddys' Class.

Pero con motivo de las fiestas, se ha cambiado su emplazamiento de manera puntual y temporal hasta la rotonda de la calle del Parque por motivos de seguridad ya que la instalación de la carpa de las fiestas del barrio justo a la entrada de la plaza de Navarra obligaría a los camiones de recogida de residuos a salir marcha atrás tras descargar los contenedores "con el consiguiente peligro", recalcan las mismas fuentes.

Otra vista de la isla de contenedores de la calle del Parque con la carpa de las fiestas del barrio de San Lorenzo al fondo. Rubén Darío Núñez

Esta situación provisional se mantendrá hasta el fin de semana ya que la asociación de vecinos ha programado varios actos más en esta misma carpa. El primero, este miércoles 23 a las 18.00 con la Feria del Frankfurt. Además, el jueves habrá ludoteca (17.00) y firmas de deportistas (18.30). Y el sábado han organizado a partir de las 23.00 una discomóvil con la Gran Verbena Satusonic Party 'Los éxitos de ahora y siempre'. El domingo 28 ya no hay actos previstos y los contenedores podrán regresar a su lugar habitual.