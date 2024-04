Adell: "La biblioteca es el templo del saber y es una gran honra que lleve mi nombre"

La Biblioteca Municipal de Binéfar pasa a denominarse a partir de este viernes 'José Antonio Adell', tras el descubrimiento esta tarde de la placa, que ya luce en la fachada del edificio, por parte del propio autor literano, que ha estado acompañado por la alcaldesa Patricia Rivera y la concejal de Cultura, Beatriz Oliván, así como por el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver.

"Me siento muy feliz, es para mí uno de los días más importantes de mi vida. Nunca había pensado que se me podría dedicar la biblioteca de mi pueblo. La biblioteca es el templo del saber, donde se encuentra la medicina del alma que son los libros y de alguna manera es una gran honra poder tener una biblioteca dedicada -afirmaba Adell con emoción contenida-. Para mí es un auténtico orgullo que a partir de ahora lleve mi nombre. Lo podré ver en vida y cuando ya no esté, en el futuro, ahí quedará una parte de mí".

El descubrimiento de la placa ha tenido lugar momentos después de un emotivo acto institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que se quedó pequeño por la gran cantidad de asistentes entre representantes políticos, personas ligadas al ámbito académico y cultural, así como numerosos vecinos binefarenses y de poblaciones de Aragón y Cataluña que no han querido perderse un reconocimiento al autor nacido en Tamarite de Litera pero residente en Binéfar desde hace cincuenta años y autor de casi medio centenar de obras, en la mayoría de las cuáles divulga distintos aspectos del patrimonio inmaterial de la Comunidad Autónoma como tradiciones, leyendas, fiestas, deportes, cuentos, …

El acto, conducido por el periodista local Paco Aznar, lo abrió la alcaldesa Patricia Rivera y contó también con la intervención de la concejal de Cultura, Beatriz Oliván, quienes ratificaron el acuerdo plenario aprobado por unanimidad el pasado 29 de febrero de nominar a la Biblioteca Municipal con el nombre de José Antonio Adell.

La alcaldesa Patricia Rivera se ha referido al trabajo de Adell que "nos ha permitido dar una mirada al pasado de Binéfar, aprender sobre las fiestas, tradiciones aragonesas, experimentar sobre el fenómeno deportivo en Aragón, disfrutar con leyendas románticas y las aventuras de Juan Captioso o el bandolero Cucaracha, dar a conocer sobre todos esos misterios mágicos que envuelven nuestra Comunidad e incluso disfrutar sobre la huella aragonesa del Santo Grial. Binéfar tiene el honor de que nuestra biblioteca lleve su nombre, una fuente de inspiración para todas aquellas personas que van a ella. Gracias José Antonio por ser una fuente de inspiración para muchos de los que aquí estamos presentes".

Por su parte, la concejal de Cultura Beatriz Oliván se mostró satisfecha por ver cumplida una iniciativa impulsada desde su área y que supone "un reconocimiento que hacemos todos los binefarenses a una de las personas más ilustres e influyentes que ha tenido nuestra Comarca de La Litera, y un merecido premio al esfuerzo divulgativo que ha venido realizando durante años. Es por tanto un acto de justicia con un vecino que ha paseado el nombre de Binéfar por tantos y tantos lugares, y que ha preservado en sus obras nuestro patrimonio inmaterial". Oliván también le ha agradecido su "gran labor y trayectoria" y la donación de su obra a la Biblioteca, "un acto más de generosidad que tanto le caracteriza".

Tras las palabras de las ediles se proyectó un video sobre la figura de José Antonio Adell en las que se glosó su faceta como profesor, escritor, investigador y conferenciante, una tarea que le ha llevado a recorrer junto a su pareja literaria durante 40 años, Celedonio García, todos los municipios de Aragón y también en el último año -ya en solitario- las Casa de Aragón existentes en España, de la mano del Gobierno de Aragón.

Al video le siguieron las intervenciones de una serie de invitados allegados al escritor y que glosaron su figura. Entre ellos, el profesor de la Facultad de Salud y Deportes del Campus de la Universidad de Zaragoza en Huesca, Eduardo Generelo y el decano Carlos Plana, el vicepresidente de las Comunidades Aragonesas del Exterior, Cosme García, el ex párroco de Alquézar, José María Cabrero (Adell le dedicó su penúltimo trabajo y ha sido uno de los libros más vendidos de Aragón y además Alquézar también tuvo su novela histórica ‘La Dama de Guara’), la profesora y directora de la Feria del Libro Aragonés de Monzón, Olga Asensio, quien fue compañera de Adell cuando éste presidió el Centro de Profesores y Recursos de la ciudad del Cinca, su compañero literario Celedonio García, con el que ha firmado decenas de libros, y su mujer, la maestra María Jesús Lamora. "Buen aragonés, buen pedagogo y compañero, empático, trabajador, entregado deportista, embajador de Aragón, referente de la tierra y de la preservación de sus raíces, sabio, buen cristiano, comprometido con asociaciones culturales y poblaciones, buena persona, activo voluntario, historia cultura de nuestros pueblos…", han sido algunos de los calificativos que han definido a la persona de Aldell, a quien también el cura Cabrero le ha dedicado una jota.

Adell agradeció con mucho afecto y cariño a todos los asistentes su presencia y "a todas las personas que lo han preparado, al Ayuntamiento y a todos los concejales que votaron a favor de la propuesta, y al presidente de la DPH por participar. Gracias a todo el público que ha venido hoy, muchos binefarenses y más de cuarenta personas que han venido de varios puntos de Aragón y de Cataluña. Todo mi cariño a Binéfar, a la comarca de La Litera y a esta tierra de Aragón", lugares que han protagonizado buena parte de su producción creativa.

Autoridades y familia de José Antonio Adell junto a la placa y en el espacio dedicado a su obra. J. L. P.

La concejal de Cultura le entregó una réplica de la placa de nominación de la ya Biblioteca Municipal ‘José Antonio Adell’, mientras que por su parte, la alcaldesa obsequió a su esposa con un ramo de flores. El broche a la primera parte de este homenaje lo puso la hija de ambos, Ana Adell que interpretó dos canciones a la guitarra. Tras el cual el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, calificó al homenajeado como “una de las personas que mejor representa el orgullo rural de nuestra provincia. No solo se ha recorrido cada uno de los 202 municipios del Alto Aragón, sino que los ha estudiado a conciencia, se ha empapado de la tradición oral, se ha documentado a la perfección como buen profesor y ha logrado despertar la curiosidad de alumnos y lectores”. “Le estamos profundamente agradecidos y con el paso de los años le estaremos todavía más, porque es un escritor muy prolífico y que ha conseguido relatar y narrar, en muchas ocasiones junto a su amigo Celedonio García, buena parte de nuestras leyendas, historias y tradiciones. Es de justicia que la biblioteca tome el nombre de alguien como José Antonio Adell. Creo que ha sido un gran acierto por parte del Ayuntamiento de Binéfar en su conjunto porque desde las administraciones tenemos que saber distinguir y ensalzar el buen hacer de personas referentes en nuestro territorio”, ha señalado Claver.

Del Ayuntamiento, el homenaje se trasladó a la Biblioteca donde además de descubrir la citada placa también se inauguró un espacio dedicado al autor, con una vitrina con 47 obras que componen su bibliogafía -sin contar los libros en los que ha colaborado y las colaboraciones en medios de comunicación- para su consulta en sala, entre ellas su tesis doctoral sobre los orígenes del deporte en Aragón.

El acto, que culminó con un ágape, contó, además de con las autoridades citadas, con los diputados de Cortes de Aragón Fermín Civiac y Antonio Romero, concejales de la Corporación municipal binefarense y alcaldes de localidades de la comarca de La Litera como Tania Solans, de Esplús y también presidenta comarcal, Fernando Sabés de San Esteban de Litera, Juan A. Aurín de Alcampell, Luis A. Zoriguel (Azanuy – Alins), Sandra González, de Tamarite de Litera, y Ramón Capel, alcalde de Vencillón, así como el párroco binefarense José Antonio Castán y la bibliotecaria Carmen Estupiñá, entre un largo etcétera de personas relacionadas con el ámbito docente, la política municipal, el deporte, el voluntariado o el mundo de la cultura.