Primer día de traslado de los pacientes de Santo Grial en Huesca: "Me cae más lejos, pero este centro es mejor"

La ciudad de Huesca cuenta desde este lunes, 15 de abril, con solo tres centros de salud después de que las "graves deficiencias" detectadas en el edificio de Santo Grial hayan obligado al departamento de Sanidad a cerrar ese ambulatorio, ubicado muy cerca del centro, y trasladar a sus 6.400 usuarios al de Los Olivos-Fidel Pagés, al sur de la capital.

Allí se han acondicionado cuatro consultas de Medicina y otras cuatro de Enfermería para seguir dando servicio a los pacientes que, de momento, se han tenido que 'mudar' sin conocer la fecha de regreso a Santo Grial ya que Sanidad todavía no tiene ni plazos ni presupuesto de las obras a ejecutar, como han confirmado este lunes fuentes del departamento, que en su día garantizaron que este cierre sería solo "temporal".

También han insistido en las "malas condiciones" que presenta el edificio. En este sentido, cabe recordar que una inspección técnica en este inmueble de 1953 reveló que el agua no es apta para el consumo y graves problemas de ventilación en algunas salas de espera, con una presencia de CO2 de 1.200 partes por millón, cuando no deberían superar el umbral de entre 800 y 1.000 ppm, además del incumplimiento de la normativa de accesibilidad del ascensor y la rampa de acceso, la presencia de un solo baño accesible en la planta baja, las incidencias de la caldera o las humedades del semisótano.

Entre los usuarios, la mayoría de ellos se han mostrado a favor del traslado, como Carmen Mas. "Me parece bien porque este centro de salud está en mejores condiciones y la médica que tenemos es un encanto y seguimos con ella así que genial", ha señalado. Además, aunque le quede más lejos de casa que Santo Grial, "me irá muy bien porque andaré más", ha añadido. Aun así, espera que arreglen pronto el viejo edificio "porque es una lástima que esté así con lo bonito que es", opina.

Al matrimonio oscense formado por José María Estallo y Carmen Alcubierre también les ha parecido "muy bien" el cambio de centro de salud "porque Santo Grial tiene mucho años y está hecho una calamidad", han subrayado. En distancia, ambos ambulatorios les quedan "más o menos igual" por lo que han reconocido que "no nos importaría quedarnos en este". Con todo, también han reclamado que acaben "pronto" las obras.

También Pedro Atienza está contento con la 'mudanza' de ambulatorio. "A nivel de infraestructura, es mucho mejor que Santo Grial, que está un poco antiguo ya y le hace falta un buen arreglo. Y prácticamente me pillan más o menos igual de distancia los dos porque vivo en la zona de San Lorenzo así que creo que en mi caso el cambio ha sido positivo y me daría igual quedarme aquí", ha manifestado.

Sin embargo, no todo el mundo está satisfecho con el traslado. A Ruth Sierra le iba mejor seguir en Santo Grial porque se encuentra más cerca de su trabajo "con lo que me venía bien pedir cita a las 9.00 o 9.30 para no llegar tarde a trabajar luego y ahora si tengo que venir al médico, faltaré más tiempo", ha lamentado. No obstante, también ha admitido que "a nivel de instalaciones prefiero este porque es más amplio y la verdad es que no apetece mucho ir a Santo Grial tal y como está". De hecho, vive muy cerca de Los Olivos y sus hijos ya iban a Pediatría a este mismo centro de salud.

Otra de las nuevas usuarias de Los Olivos preferiría seguir yendo a Santo Grial "porque ahora me cae mucho más lejos, a una media hora andando de casa, y antes estaba a menos de diez minutos", ha explicado. Y aunque ha admitido que necesitaría mejoras, como el ascensor, "yo antepongo la distancia para las personas mayores como yo, porque hay muchas que tendrán que coger el autobús y a lo mejor les da mucho rodeo y no llegan a consulta", ha advertido. Además, esta usuaria ha mostrado sus dudas por la reapertura porque "¿han dicho cuándo van a empezar las obras?".

Piden ampliar la cartera de Santo Grial "cuanto antes"

Desde las ocho asociaciones de vecinos de esta ciudad han pedido a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, que actúe como mediadora con el Salud y la Tesorería General de la Seguridad Social para poder ampliar el espacio del centro de salud Santo Grial y con ello también la cartera de servicios (Fisioterapia, Salud Bucodental, Salud Mental...) "lo antes posible". Por eso, le piden información sobre los plazos de apertura y el cronograma de obras "que permita la vuelta a la atención sanitaria y a la normalidad para los usuarios afectados por el cierre".

Además, advierten de que con este traslado, el centro de salud de Los Olivos cuenta con más de 22.000 cartillas, superando ya las 18.500 que la memoria del proyecto preveía alcanzar en 2028. "Y se prevé su crecimiento por estar ubicado en una zona de expansión de la ciudad y del polígono Harineras", subrayan. Por ello, reivindican que Huesca siga teniendo cuatro centro de salud.

Las entidades vecinales también reclaman que se facilite el acceso al taxi a través de los Bonos Impulsa para que las persona mayores, especialmente las que no tienen recursos, puedan llegar a Los Olivos. "Vemos necesario recordar que hay familias que han tenido que elegir entre comer o comprar los medicamentos y las distancias para ciertas edades y estados de salud son grandes barreras", subrayan.

Por otra parte, las asociaciones reclaman que siga funcionando el servicio de Urgencias en Pirineos y que "si por algún motivo inevitable" hubiera que desplazarlo al Hospital Provincial, "pedimos un horario ininterrumpido y transporte", señalan. Además, reclaman que se vuelve a prestar atención continuada en todos los centros de salud.

"Recordamos que no solo tiene que ver con cuestiones sanitarias, sino con el bienestar de las personas, de no crear más dificultades, más soledad, impotencia y adversidades en el desarrollo cotidiano del día a día", concluyen.