Vuelven a colarse en el balneario de Benasque rompiendo las ventanas que tapió el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Benasque tuvo que tapiar puertas y ventanas en su emblemático balneario de los Baños, el más alto de España (a 1.720), para frenar el vandalismo, ya que desde el cierre en 2019 las instalaciones termales y de alojamiento habían sido víctimas del pillaje: marcos de puertas y ventanas arrancados de cuajo, paredes o la propia piscina cubiertas de pintadas, cristales rotos, suelos repletos de basura y escombros, muebles destrozados y tabiques reventados.

Esta es una de las ventanas que tapió el Ayuntamiento, y que ha vuelto a aparecer destrozada. Heraldo

Pues bien, poco ha durado la protección, ya que recientemente han roto al menos una de las ventanas tapiadas para colarse dentro y poder disfrutar del agua termal de las bañeras interiores. El alcalde, Manuel Mora, lamentó este nuevo acto de vandalismo que tanto dinero está costando al Ayuntamiento. "Es una lástima porque estamos invirtiendo recursos. Al final tendremos que ponen rejas en las ventanas o una valla de 3 metros porque no podemos permitir que haya gente entrando", declaró.

La rehabilitación del histórico complejo, que lleva cinco años cerrado y en pésimas condiciones por el vandalismo, se calculó en siete millones de euros, pero estos son precios del 2012. Ahora la Cámara de Comercio e Industria está actualizándolos con un nuevo estudio económico y financiero que el alcalde espera conocer en unas semanas.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento plantea hacer nuevas bañeras exteriores, además de la ya existente, y para ello espera contar con la ayuda de la Diputación Provincial de Huesca para realizar las perforaciones.

La institución municipal tiene una autorización ambiental para realizar sondeos de investigación hidrogeológica en el entorno. Su objetivo es conocer si existe suficiente caudal de aguas minero-medicinales como para que sea viable económicamente emprender la rehabilitación.

La idea, señala Manuel Mora, es reabrir el centro todo el año, si la operación resulta factible económicamente. La vialidad invernal plantea un problema, ya que la carretera de acceso aparece cubierta de nieve parte del invierno por la caída de aludes. "Pero hoy en día se podría resolver este problema", señala el alcalde, citando los casos de los complejos turísticos de Llanos del Hospital, también en Benasque, o el balneario de Panticosa.

La Cámara de Comercio entregará en breve su informe y luego habrá que buscar financiación. Mora confía en poder optar a algún programa de subvenciones dotado con fondos europeos.

Hasta que se tapiaron los accesos, los Baños de Benasque permanecían accesibles y nada impedía entrar en ellos a los numerosos curiosos que se acercaban atraídos por el histórico edificio, pese a estar sin actividad desde el verano de 2019. Cerró para los meses de invierno y ya no volvió a abrir al año siguiente, el primero de la pandemia. El Gobierno de Aragón determinó que no reunía condiciones y su propietario, el Ayuntamiento, no podía afrontar el coste de la adaptación a la nueva normativa. Desde entonces el pillaje ha hecho estragos.

El complejo está formado por tres bloques, el del alojamiento, el de las bañeras y el de la restauración y la piscina, y mientras se decide si la adecuación de los Baños es viable, el Ayuntamiento quiere rehabilitar al menos las bañeras para que puedan funcionar y dar un servicio porque el agua mana igualmente esté el alojamiento abierto o cerrado. Esto conllevaría instalar luz, baños o unos vestuarios, en torno a 500.000 euros de coste, aunque no hay una valoración económica precisa.

Las instalaciones actuales cuentan con varias fuentes: el manantial de las piscinas; el del lavadero; el de las Opiladas, San Cosme y San Marcial; y el de las Bañeras. Estas surgencias aportan solo 3,02 litros por segundo, con temperaturas de entre los 31,1 y los 36,3 grados.