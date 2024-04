Vox amaga con sacar papeles para demostrar que es el PP el que ha roto el pacto en Huesca

"Nosotros no hemos roto nada". El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió, está dispuesto a hacer público los documentos del acuerdo de gobernabilidad firmado con el PP "con el aval del presidente de Gobierno de Aragón, Jorge Azcón". El concejal se guarda esta carta para demostrar que no ha sido la formación de extrema derecha la que ha dinamitado el pacto entre ambos partidos, "como aseguran los populares", sino que ha sido el gobierno local el que "ha elegido apoyarse en un tránsfuga".

Después de la polémica surgida tras el pleno del 25 de marzo, en el cual el teniente de alcalde, Ricardo Oliván, aseguró que Vox había roto el pacto para el estabilidad del gobierno municipal, Rubió insiste en que su grupo, formado por dos ediles, porque Antonio Laborda decidió continuar en la corporación como concejal no adscrito, no es responsable de esta ruptura.

En su opinión, "el PP no quería firmar el pacto ni antes, ni durante ni después". Según ha explicado, el 30 de noviembre, tras la renuncia de Laborada a continuar en el grupo de Vox, Rubió; la alcaldesa, Lorena Orduna y Ricardo Oliván se reunieron en el despacho del presidente del Gobierno de Aragón (con Azcón como aval) para alcanzar el pacto que desembocó en la aprobación de los presupuestos.

El portavoz de Vox ha señalado que en aquella reunión se hablaron determinadas cosas. "Y una que quedó muy clara y en la que hizo hincapié el presidente del Ejecutivo fue que el PP no podía apoyarse en un tránsfuga". Después, en diciembre, se firmó el acuerdo entre ambas partes. "Si el PP aceptó la eliminación del Festival Periferias y el recorte en la ayudas de cooperación al desarrollo no fue por un chantaje, ya que libremente podían haber faltado al aval, a la palabra de Azcón y haber pactado con el concejal tránsfuga, pero prefirieron entonces pactar con Vox", ha apostillado Rubió.

Uno de los puntos del acuerdo era negociar cómo se iban a gastar los remanentes del presupuesto de 2023 en 2024, ha señalado el concejal. "Pero a nosotros no se nos han llamado y ya se han ‘gastado’ más de dos millones de euros", ha dicho. Precisamente, el destino de esos 4,5 millones de euros fue el detonante de la quiebra del pacto. El PP sacó adelante su propuesta con el apoyo de Laborda, que le proporcionó el voto para conseguir la mayoría absoluta en el pleno, 13 de 25.

"Pleno tras pleno vemos que el equipo de gobierno busca el apoyo del concejal tránsfuga, faltando a las instrucciones de Azcón a la alcaldesa, pero para ello se escudan en que nosotros hemos roto el pacto", ha manifestado José Luis Rubió. El concejal ha dicho que invita a que cualquiera ponga sobre la mesa "un hecho o una acción que lo demuestre".

El portavoz de Vox ha reiterado que hay documentos firmados, "que nosotros no hemos públicos hasta ahora, pero que no tenemos ningún inconveniente en enseñar porque no tenemos nada que ocultar". "Las cosas están escritas y cuando algo está escrito, el que falta a la verdad es el que tiene miedo a que se hagan públicos esos papeles", ha subrayado.