La fiesta del Primer Viernes de Mayo en Jaca incorporará dos pantallas para seguir el desfile y el himno

Jaca ha comenzado ya la cuenta atrás para la celebración del Primer Viernes de Mayo, Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es el acto más esperado de todo el año y el que más intensamente viven los jacetanos. El acto central del 3 de mayo se mantiene como es tradicional, con la entrada triunfal del Conde Aznar tras derrotar a los musulmanes, y el desfile de escuadras y cortejo histórico. Pero este año se va a incorporar una novedad importante: se van a instalar dos grandes pantallas para que el público pueda seguir tanto el desfile como el canto del himno desde la calle Mayor de la ciudad.

Se van a ubicar en las plazas de la Catedral y de la Cadena, para que la gente que espera en estos lugares sepa cómo se va desarrollando el desfile. Para que todo se pueda seguir en directo habrá cámaras en la calle Mayor, en la plaza de la Catedral (amabas fijas) y otra "a pie" en la avenida del Primer Viernes de Mayo. Al principio las imágenes se emitirán sin sonido, pero a partir de la segunda vuelta, es decir, cuando las escuadras abandonan la Catedral y vuelven a entrar en la calle Mayor, se conectará el sonido. Es una apuesta importante de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, "y que ha llegado para quedarse", tal y como ha señalado el presidente de dicha Hermandad Carlos García.

Será el último año en el que Miguel Carasol encarne la figura del Conde Aznar, ya que se estableció que esta figura se renovara cada ocho años, siempre que haya una persona que lo sustituya. Por otro lado, este año no habrá tirada de barra aragonesa, después de 40 años, debido a que no hay gente que lo quiera seguir organizando. Hasta ahora era Santiago Tomás y otros colaboradores los que lo llevaban a acabo, pero "no hay relevo de colaboradores, falta gente joven que quiera trabajar", asegura García. Pero "no cerramos las puertas, la podemos retomar en cuanto haya gente que quiera". Ha recordado que es "la mejor tirada y más valorada de Aragón, más acreditada en trofeos y con los mejores tiradores".

Otra de las novedades para este año es que el centro de coordinación de emergencias se instalará en el Ayuntamiento jaqués. El año pasado se ubicó junto al Centro de Salud.

Destacan igualmente las actividades que se organizan en torno a esta fiesta, como el tributo a Abba, el viernes 3 de mayo a las 19.00 en la plaza Biscós, o el de Rocktambuls, de pop y mucha animación, el sábado por la tarde. Se retoma la chocolatada del sábado por la tarde y la comida de la Hermandad con los invitados se traslada al polideportivo de San Juan de la Peña.