Gran afluencia en la vuelta del mercadillo de Huesca a Ramón y Cajal: "Estamos pletóricos de alegría"

."¡Telas buenas y baratas, reinas"!, "¡Tres pares de medias a tres euros!". Frases como estas se volvieron a escuchar en el paseo Ramón y Cajal de Huesca, a donde regresó cuatro años después el mercadillo de los sábados, cumpliendo una de las constantes reivindicaciones del colectivo de vendedores ambulantes para tratar de remontar la caída de ventas sufrida a raíz de la pandemia y que estiman un 70%. Y lo hizo con una gran afluencia de público en este primer día.

Raúl Restrepo, portavoz de la Junta de Mercado, se mostró exultante por la vuelta a Ramón y Caja. "Estamos pletóricos de alegría y muy agradecidos a este nuevo Ayuntamiento porque era algo prometido por el anterior gobierno que no se llegó a cumplir porque se empantanaron las negociaciones con las elecciones. Y es algo merecido", ha destacado.

A su juicio, al contar a partir de ahora con dos ubicaciones distintas y alejadas en la ciudad "prestaremos mejor servicio a la comunidad". Además, cree que tendrá más afluencia que la de la explanada exterior del campin de San Jorge "porque Ramón y Cajal está más cerca del centro, donde viven las personas mayores, que no tienen tanta capacidad de desplazamiento y muchos no pueden venir a comprar si no los traen en coche", subrayó.

Restrepo valoró el esfuerzo que han hecho los trabajadores municipales para adecuar un espacio que "estorbe" lo menos posible a la vida diaria de la ciudad. Y en este sentido, pidió disculpas de antemano a "por si incomodamos a algún vecino, pero esperemos que entiendan que también tenemos derecho a ganarnos la vida". También agradeció el apoyo de los comerciantes para su regreso a Ramón y Cajal "porque nos decían que desde que quitaron el mercado habían caído mucho las ventas en los supermercados, bares, carnicerías...".

Otro de los vendedores, Ricardo Giménez, que lleva 35 años trabajando en el mercadillo, aseguró estar "muy contento" con este traslado "porque era lo que pedíamos para que se animen más las ventas, que habían bajado mucho porque dos mercados en un mismo barrio era demasiado".

Mientras, Elena Giménez, con más de 10 años de vendedora, también aplaudió el cambio de ubicación "porque los sábados en la zona de San Jorge estábamos fatal ya que nos 'mató' la pandemia". Agradeció la afluencia de este primer día aunque a media mañana reconoció que las ventas iban "regular" pese a que asegura que intentan mantener los precios. "El primer día es normal hasta que la gente se ubique", admitió.

Y entre los clientes, la opinión ha sido prácticamente unánime a favor del regreso del mercadillo a Ramón y Cajal porque muchos eran de los barrios del entorno como Ana García, que vive en el Perpetuo Socorro. "Está mejor aquí que allá lejos porque las personas mayores que no podemos andar mucho no podemos ir a comprar aunque queramos. Y, además, los propios vendedores dicen que están mejor aquí porque vienen mucha más gente. Yo aquí vendré todos los sábados", manifestó. Ella compró dos batas para estar por casa por 10 euros, "al mismo precio que hace dos años", ha recalcado. En este sentido, cree que este tipo de comercio es necesario en una ciudad de Huesca "porque no todo el mundo cobra un dineral".

Por su parte, Tania Ramírez no solía ir al mercadillo porque le caía lejos "pero me parece muy bien que esté ahora aquí porque así por los menos un día podremos aprovechar la gente que vivimos cerca". Compró tela para cortinas de cocina "de muy buena calidad" y a precios "muy económicos".

Mariángeles Santolaria también acudió a dar una vuelta con su marido, Rafael, aunque no compraron. Ella suele ir los martes al mercadillo con una amiga "y después nos vamos a almorzar", dijo. Reconocieron que les va mejor esta ubicación porque viven en el Perpetuo Socorro, aunque echaron en falta un mayor número de puestos y también precios más bajos en algunas prendas "porque deberían ser precios más asequibles para todo el mundo", opinaron.

Los puestos de los sábados tuvieron que trasladarse en el año 2000 con motivo de las obras de reurbanización del Coso Bajo, la plaza de Santo Domingo y el paseo de Ramón y Cajal. Primero se mudaron a Obispo Pintado y posteriormente a la explanada próxima al campin de San Jorge, donde montan también los martes.

Los propios vecinos y comerciantes del entorno de Ramón y Cajal también habían manifestado su deseo de que regresara el mercadillo al ser un elemento dinamizador de la economía de la ciudad.

De los 36 puestos autorizados, este primer sábado han montado 31 desde las 9.00 hasta las 14.00. Para ello, se han eliminado temporalmente 63 de estacionamiento en zona azul que se han sustituido por una nueva parada provisional en las inmediaciones de la Ronda Agustinos con la plaza Unidad Nacional, junto a la plaza de toros.