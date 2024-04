El Ayuntamiento completará el informe para proteger los patios del Seminario de Huesca

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha señalado este miércoles que el Ayuntamiento cumplirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que estima parcialmente el recurso interpuesto por Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y completará el expediente de la propuesta para declarar Monumento de Interés Local las zonas del antiguo Seminario que no cuentan con ninguna protección, como los patios interiores que estaba previsto derribar en el proyecto impulsado por el gobierno del PSOE. Este informe se remitirá después de la Comisión Provincial de Patrimonio, que decidirá si es o no favorable hacer dicha declaración.

La sentencia del TSJA entiende que el Ayuntamiento de Huesca no puede denegar la solicitud de declaración de los patios como Monumento de Interés Local dado que no tiene competencias para ello al no ser "potestad discrecional si no reglada", es decir, que debe contar con el preceptivo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio, "diligencia obviada por el anterior equipo de gobierno local".

"Es lo que vamos a hacer", ha asegurado la alcaldesa. Orduna ha señalado que desde octubre "decimos que es muy importante desjudicializar el Seminario para poder trabajar sobre él". Asimismo, ha recordado que este mismo martes, día en el cual se conoció la sentencia, se había convocado la mesa técnica para trabajar sobre el recinto. Este foro está integrado por el Colectivo Ciudadano de Huesca, la asociación Osce Biella, Apudepa y la Federación de Barrios Osca XXI.

"Posteriormente daremos entrada a urbanistas, arquitectos y a cualquier persona de la ciudad de Huesca que quiera trabajar en este línea", ha apuntado la alcaldesa, quien ha recordado que todas las decisiones se deben trasladar al Gobierno de Aragón y a la Universidad de Zaragoza., dado que la institución docente mantiene una reserva de espacios de 1.500 metros cuadrados.

Asimismo, se deberá proceder a las tareas de consolidación y mantenimiento que garanticen su preservación, con especial atención a las cubiertas. "Nos preocupa el estado del Seminario, seguiremos trabajando y dando pasos para solucionar todos los conflictos heredados", ha apostillado.