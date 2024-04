El TSJA reclama al Ayuntamiento de Huesca un informe sobre los patios del Seminario

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, Apudepa, y avalado por el resto de las organizaciones de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, contra la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de abril de 2023 en relación con los patios históricos del antiguo Seminario de la capital oscense.

El TSJA, en sentencia del 21 de marzo, entiende que el Ayuntamiento de Huesca no puede denegar la solicitud de declaración de los patios como Monumento de Interés Local dado que no tiene competencias para ello al no ser "potestad discrecional si no reglada", es decir, debe contar con el preceptivo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio, "diligencia obviada por el anterior equipo de gobierno local", según detallan los demandantes.

"La conclusión es que el conjunto actual -además del resto de las protecciones específicas ya conseguidas- merece ser objeto del planteamiento de la declaración como monumento de interés local para las zonas que no cuentan con ninguna protección, atendiendo sobre todo al valor del conjunto, al valor como parte del paisaje de Huesca, a las escasas perspectivas de interés de crear un jardín arqueológico, a las dificultades de conservación de los restos que se encuentren al derribar los módulos construidos y que se hayan de conservar y a la ruptura que podría suponer, en caso contrario, con el devenir histórico del edificio", precisan desde la Plataforma para la Defensa del Patrimonio.

El TSJA anula las resoluciones denegatorias de la protección dictadas en su día y ordena al Ayuntamiento de Huesca que se complete el expediente con la propuesta de declaración como Monumento de Interés Local y se remita a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural para que dictamine con carácter vinculante lo que corresponda. Por tanto, advierte de que "el procedimiento consiste en que se proponga tal declaración, se remita a la DGA, Comisión Provincial de Patrimonio, y, si hay informe favorable, hacer dicha declaración».

Una vez analizadas las pruebas presentadas por las partes y valorados los testimonios de los técnicos propuestos por Apudepa, el magistrado Javier Albar García señala que "la conclusión de todas las pruebas es que no se ha contemplado el Seminario como conjunto, sino de forma fragmentada" lo que lleva al monumento "a la división del mismo, rompiendo con su continuidad histórica como conjunto, así como prescindiendo del valor paisajístico, es decir, de la silueta".

El magistrado, finalmente, alude al informe emitido por Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), que en junio de 2021 señaló que "el Seminario no cuenta con una protección acorde con sus valores patrimoniales".

La resolución del TSJA se ha dado a conocer precisamente este martes, cuando el Ayuntamiento de Huesca ha convocado, para el 10 de abril, la Mesa de Trabajo del Seminario, integrada por representantes del Colectivo Ciudadano de Huesca, la asociación Osce Biella, Apudepa y la Federación de Barrios Osca XXI.

Visita al interior del Seminario de Huesca, en desuso desde hace más de 20 años. Verónica Lacasa

El gobierno municipal destaca que se cumple así el compromiso de organizar dicho foro tras la reunión mantenida en octubre con la Plataforma en Defensa del Patrimonio y Apudepa, en la cual ya se estableció un objetivo común: "preservar el conjunto monumental y darle usos".

La mesa de trabajo servirá para estudiar a qué puede dedicarse el inmueble, teniendo en cuenta que deben implicarse el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, dado que la institución docente mantiene una reserva de espacios de 1.500 metros cuadrados.

Hace unos días, el propio rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, recordó que el Seminario sería el lugar idóneo al que trasladar el vicerrectorado junto con una biblioteca de fondos históricos y salas de estudios

Asimismo, se deberá proceder a las tareas de consolidación y mantenimiento que garanticen su preservación, con especial atención a las cubiertas.