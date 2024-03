CC. OO. entrega 1.300 firmas para exigir los 70 auxiliares de educación especial que aún faltan en Huesca

La Federación de Enseñanza de CC. OO. ha presentado este martes en el servicio provincial de Educación de Huesca 1.300 firmas para exigir que se cubran al menos 70 plazas de auxiliar de educación especial aprobadas para el presente curso en la provincia y que aún no han salido convocadas.

El sindicato llevó a cabo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre una campaña de movilizaciones para exigir nuevas contrataciones, con el lema 'Con la educación no se juega. Sin medios, sin personal'. Lamentan que pese a que el Gobierno de Aragón admitió la falta de auxiliares y amplió el presupuesto para cubrir unas 100 plazas, "no fueron suficientes para poder contratar a tantos auxiliares como estaban asignados a los centros educativos". Como consecuencia de ello, denuncian que la mayor parte del alumnado que tiene asignado auxiliar no está pudiendo acudir al comedor.

Ante la "falta de palabra" del departamento tras anunciar en noviembre que iba a realizar un cuarto llamamiento para cubrir las plazas pendientes, la Federación de Enseñanza de CC. OO. inició una campaña de recogida de firmas en Huesca al ser la provincia con "mayor infradotación" de plazas.

Las reivindicaciones que acompañan a estar firmas incluye dotar a todos los centros de todas las horas de auxiliares que tienen aprobadas; tener en cuenta los informes de los Equipos de Orientación Educativa respecto a las "necesidades reales" de los centros y del alumnado; mejorar el sistema para cubrir las plazas y asegurar la presencia de estas profesionales desde el día 1 de septiembre; reducir temporalidad de las contrataciones creando como plantilla orgánica de al menos 151 plazas; la reclasificación profesional de este colectivo, cumpliendo los acuerdos del año 2002 y 2007.

CC. OO. critica que la falta de auxiliares afecta especialmente al medio rural "donde la carencia de estos profesionales perjudica seriamente a la atención educativa porque es difícil pensar en la integración si no cuentan con ese respaldo".