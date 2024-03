El Opus Dei y el obispo de Barbastro, lejos de llegar a un acuerdo sobre Torreciudad

Ocho meses después de que saliera a la luz el enfrentamiento entre la diócesis Barbastro-Monzón y el Opus Dei por el templo de Torreciudad, las dos partes siguen lejos de alcanzar un acuerdo. Hace tiempo que no ocultan sus discrepancias. La prelatura del Opus ha informado en su página web de las dificultades actuales para llegar a un acuerdo con el obispo, Ángel Pérez, por razones jurídicas y económicas y por el nombramiento del rector. Hoy justamente se celebra en Barbastro la 48ª Reunión Anual de Delegados del Patronato de Torreciudad, con 200 personas. Y mañana, en Torreciudad, será la asamblea de socios.

Según el Opus Dei, la diócesis sigue manteniendo la nulidad del censo enfitéutico por el que cedió el dominio de la ermita original de Torreciudad, mientras que la Prelatura considera que es conforme a derecho, aunque estaría de acuerdo en pactar un nuevo contrato de cesión. Fue en 1962 cuando el obispado, propietario de la imagen de la virgen y de la antigua ermita, las cedió a perpetuidad a la entidad civil Inmobiliaria General Castellano, que facilitaba las labores apostólicas del Opus (luego Desarrollo Social y Cultural).

Sin embargo, el actual obispo ha pedido formalmente restituir la talla y revertir a la diócesis la ermita, la hospedería y dependencias anejas. Con ese objeto promovió un acto de conciliación en el Juzgado nº 2 de Barbastro el pasado 20 de diciembre, tras 15 reuniones anteriores sin acuerdo, pero también fracasó al no presentarse la otra parte.

El paso siguiente sería que la diócesis procediera a reclamar judicialmente esos bienes, pero fuentes de la misma aseguraron ayer que no se ha avanzado al respecto. El Opus también confirma que no se ha iniciado un proceso civil en los tribunales. Justifica no haberse presentado, "ya que existen conversaciones entre ambas partes para resolver la cuestión de mutuo acuerdo". Y aunque el obispo presentara una demanda, "no sería recibida como algo negativo sino como una ocasión de que hubiera un pronunciamiento civil al respecto".

Gastos e ingresos

Las diferencias también se refieren a lo económico. No hay acuerdo sobre la aportación que la diócesis planteó en su día al Opus, que este considera "desproporcionada". Algunas fuentes la cifran en 600.000 euros, cantidad desmentida por el obispado. "La actividad anual para conseguir sufragar el 70 % de los costes que no se cubren de modo ordinario es ya de por sí muy difícil; si a eso se sumara una cuota como la que solicitó la diócesis, el sostenimiento del santuario resultaría inviable", indica.

Según sus datos, los gastos en 2022 fueron de 1.333.133 euros, más de la mitad en personal. Los ingresos ascendieron a 400.774 euros por la actividad ordinaria (donativos de peregrinos, oficina de turismo y visitas) y 1.048.898 de manera extraordinaria (donativos conseguidos de la red de delegados por toda España).

Otro motivo de discrepancia es el nombramiento del rector. Desde la inauguración del santuario en 1975, los siete rectores han sido sacerdotes del Opus nombrados por el vicario en España, pero este verano Ángel Pérez designó a uno de sus párrocos. La Prelatura contestó con un recurso ante la Santa Sede, "la única vía canónica que queda ante la negativa del obispo de retirar el nombramiento". Dice que si hubiera un cambio de estatutos y Torreciudad pasara a regirse por las normas de los santuarios diocesanos, se establecería un acuerdo para que el obispo nombrara al rector. En todo caso, añade, el actual ha sido acogido "con todo afecto" y los curas del Opus ejercen su labor con "normalidad".

Desde septiembre, concluye el Opus, la diócesis tiene una propuesta suya para erigir Torreciudad como santuario diocesano y de nuevos estatutos, que sigue estudiando. Fuentes del obispado se limitaron a indicar ayer que no se han dado nuevos pasos.