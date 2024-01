El conflicto entre el obispo de Barbastro y el Opus Dei por Torreciudad acaba en el juzgado

El conflicto surgido entre el obispado de Barbastro-Monzón y el Opus Dei sobre el santuario de Torreciudad ha acabado en la vía judicial. El obispo, Ángel Pérez, promovió un acto de conciliación en el Juzgado nº 2 de Barbastro el pasado 20 de diciembre, que fracasó al no presentarse la otra parte.

Fue un nuevo desencuentro después de que la diócesis y la Prelatura hayan celebrado hasta 15 reuniones sin conseguir cerrar un acuerdo. En el origen de la disputa está la cesión de la ermita original pero también el estatus canónico del santuario, por el que pasan cada año 200.000 visitantes.

Pese a la reserva que caracteriza a la Iglesia en sus cuestiones internas, el conflicto afloró el pasado verano y, aunque parecía encarrilado últimamente, la fracasada conciliación ha distanciado más a las dos partes. La Prelatura del Opus recibió con "sorpresa" la notificación judicial para este acto, que interpreta como un paso previo a una demanda civil "cuando teníamos abierto el procedimiento eclesiástico", ha señalado su Oficina de Comunicación.

De hecho, fue ya en agosto de 2023 cuando el obispo formuló la solicitud de conciliación al juzgado. En ella figura como demandante mientras que como demandados aparecen la Prelatura del Opus en España y la sociedad mercantil Desarrollo Social, heredera de Inmobiliaria General Castellana, S.A., con la que en 1962 la diócesis firmó un contrato para la cesión a perpetuidad de la ermita original de Torreciudad y la hospedería, reservándose el dominio directo.

Cerca de aquí se construyó en 1975 el actual complejo religioso, una faraónica obra a orillas del embalse de El Grado financiada con donativos promovidos por fieles del Opus.

El obispado también cedió el derecho a exponer la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, con la condición de mantener el culto de la talla y restaurarla.

En 2020, el Opus pidió poner al día los aspectos jurídicos del santuario pasados 60 años y actualizar el contrato. A raíz de esto se suscitó un conflicto entre las partes y el obispado instó la resolución del mismo, denunciándolo como nulo de pleno derecho. Pidió restituir la talla y revertir a la diócesis la ermita, la hospedería y dependencias anejas, a lo que se opusieron los hoy demandados.

La petición de conciliación indica que a pesar de los numerosos intentos de solucionar extrajudicialmente el asunto, no se han puesto de acuerdo, y advierte de que en caso de acabar sin avenencia, como así ha ocurrido, la diócesis procederá a reclamar judicialmente esos bienes.

El acto de conciliación estaba convocado para el 20 de diciembre a las 10.00 en el Juzgado número número 2 de Barbastro, pero solo acudió el representante de la diócesis. La Prelatura ha justificado su ausencia del mismo porque "el punto de partida no puede ser que todo en Torreciudad es irregular". "Solo planteábamos una actualización de la situación jurídica, pero lo que hay ahora mismo es perfectamente legal", han indicado desde la Oficina de Comunicación.

Tampoco entienden el paso dado ahora cuando el 30 de agosto se le planteó un borrador de acuerdo y un mes después otro referido a los estatutos para erigir Torreciudad como santuario diocesano, que da la potestad al obispo para elegir al rector, como de hecho ya hizo en julio al nombrar por primera vez para este cargo a un sacerdote que no era del Opus. "No hemos tenido más noticias salvo la notificación del acto de conciliación", han añadido desde el Opus Dei, que espera aún una respuesta a sus propuestas.

Por su parte, fuentes del obispado recuerdan que la revisión del contrato reveló que estaba totalmente desfasado. Cuando se firmó se hizo con una entidad mercantil (Inmobiliaria General Castellana, S.A.) que hoy ha desaparecido, no existía la Prelatura del Opus en España y además han cambiado las leyes canónicas y civiles, por lo que la situación de Torreciudad debe actualizarse desde el punto de vista "jurídico, canónico y pastoral". Y enmarcaron el acto de conciliación en "la voluntad de llegar a un acuerdo", fuera de la vía judicial, tras las 15 reuniones mantenidas para resolver sus discrepancias, sin éxito. "Ahora se va a dejar que los técnicos sigan avanzando. No hay tomada ninguna decisión sobre la vía judicial", han matizado.

El precedente de los bienes

Cabe recordar que no es la primera vez que el obispo de Barbastro recurre al procedimiento de la conciliación. Ya lo hizo en 2017 con el largo pleito de los bienes depositados en el Museo de Lérida, en vista de que la vía canónica no era efectiva. El acto se cerró sin acuerdo y acabó presentando una demanda contra su homólogo catalán. Ángel Pérez ganó esa batalla legal y aunque la sentencia todavía no es firme consiguió el retorno de las obras de arte de las parroquias.