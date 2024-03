Se consuma el cierre del centro zoológico Iris en Barbastro

Una esquela colocada por Jorge Raya y Beatriz Cosculluela en la puerta del centro zoológico Iris de Barbastro certifica hoy el cese de la actividad de exposición al público de 60 animales, algunas en peligro de extinción, que han sido recogidos, cuidados y adoptados por la pareja desde que crearon este espacio en 2018.

El Centro Iris recibió hace unos días un requerimiento de la DGA en la que se le exige que, antes de este 1 de marzo, informe de su condición legal y que deje de exhibir determinados animales que actualmente cuida y que la licencia de que dispone no ampara. Además, el Seprona ya se personó en el centro a raíz de una denuncia recibida en diciembre de 2022 por prestar una actividad sin tener licencia para ello. Cabe recordar que con la nueva legislación autonómica de 2009 los centros zoológicos deben ubicarse a 2.000 metros del casco urbano, y no es el caso de Iris.

Los gestores del centro admiten que operan como parque zoológico sin serlo y ya el lunes, tras una reunión mantenida con el alcalde Fernando Torres y la primera teniente de alcalde y concejal de Turismo, Blanca Galindo, para tratar de buscar soluciones a un inminente cierre señalaron que si no se prorrogaba ese plazo deberían cesar en sus actividades, ya que su negocio, señalan, “no es viable” si no se les permite seguir funcionando como parque zoológico.

En la esquela, con humor negro, indican: Núcleo Zoológico Iris. Abril 2018 – Marzo 2024. Sus apenados padres: Jorge y Bea, hermanos: Jorge y Valentina, centros educativos, residencias de ancianos, actividades infantiles y las miles de personas que no están apoyando. Barbastro, 1 de marzo de 2024”.

Los promotores confían en que sea un cese temporal ya que siguen con la alternativa planteada en la citada reunión el lunes de a solicitar a través de un informe jurídico al Ayuntamiento de Barbastro que tramite ante la DGA la declaración de interés público o social para que en lugar de tener la licencia de centro de crianza y venta de animales obtengan la de parque zoológico. En sus argumentos para conseguirla, Iris alegará el impacto en la comunidad que tiene su trabajo: custodian y cuidan especies abandonas, recogidas de particulares o de otros zoológicos que ya no pueden atenderlas (su última adquisición fue hace unos días cuando acogieron unos gallos de pelea incautados en Zaragoza y que se encontraban en mal estado); conservan especies amenazadas como la lechuza; realizan actividades con escolares para inculcar el respeto por la fauna; campus en periodos vacacionales para conciliar la vida laboral y familiar; terapias con sus animales los ancianos de la residencia municipal y con los residentes con discapacidad intelectual de Valentia; y el centro recibe aproximadamente 5.000 visitantes al año, la mayoría colegios de varios puntos de España.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde y la teniente de alcalde les ofrecieron unos terrenos municipales en Cregenzán para trasladar allí su actividad. Jorge Raya agradece la buena voluntad del Consistorio y las gestiones realizadas, pero reconoce que dichos terrenos no se ajustan a sus necesidades: no hay urbanizado un acceso y no reúnen de los servicios mínimos para albergar un centro de estas características.

Al igual que el Ayuntamiento barbastrense, otros consistorios de localidades de dentro y fuera de la Comarca del Somontano han ofrecido emplazamientos para trasladar allí el centro zoológico, reuniendo las condiciones requeridas por la legislación. A este respecto, los promotores han pedido al Servicio Provincial de Medio Natural que prorrogue el expediente abierto para conseguir la licencia con la esperanza de que llegue la declaración de interés público o en su defecto, se opte por un traslado que supondría un importante desembolso, que están estudiando desde Iris.

Y mientras tanto continúa la ola de solidaridad vecinal. Ya hay 4.000 firmas recogidas en la plataforma Change.org para evitar el cese de la actividad y comercios de Barbastro recogen firmas y han colocado carteles de apoyo en sus escaparates.

También desde el PSOE de Barbastro se emitía un comunicado de apoyo y deseaban que con la línea de colaboración con el Ayuntamiento “se resuelvan todas las cuestiones relacionadas con sus permisos para poder continuar con el desarrollo de su actividad”.