El delegado del Gobierno invita al consejero a "alentar" menos las tractoradas y "dar soluciones" a los agricultores

El delegado del Gobierno en Aragón ha invitado al consejero de Agricultura, Ángel Samper (Vox) a "alentar" menos las protestas de los agricultores y "dar soluciones" al sector porque la Comunidad Autónoma tiene ampliar competencias. Fernando Beltrán le ha dicho que no se puede ser "un espectador" ante las movilizaciones agrarias. "Es un tema en el que el Gobierno de Aragón tiene amplias competencias", y ha citado los ejemplos de la concesión de ayudas directas o la simplificación de la gestión de la PAC.

Beltrán ha destacado las afecciones que las tractoradas están teniendo ya en otros sectores, poniendo como ejemplo el caso de Stellantis, con paradas de la producción dos días por unas tractoradas "que alentaron el propio consejero y el vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox)". También el sector del turismo invernal ha mostrado sus quejas por los efectos de los cortes de carretera en la llegada de visitantes.

"Por un lado es bueno que tengamos unos interlocutores claros, porque si hay un problema y hay una queja hay que sentarse a trabajar con ellos, pero para ponerles soluciones no necesariamente para darles una palmada en la espalda y decirles que adelante. Hay que identificar la problemática, que es competencia del Gobierno de Aragón y las soluciones que se pueden poner", ha declarado .

El delegado ha aportado los datos de las acciones del Gobierno de España, "que ha puesto encima de la mesa 4.000 millones para tratar de solucionar los problemas derivados de la sequía, la guerra de Ucrania y las importaciones y exportaciones". La última la anunció el ministro Planas la semana pasada, con otros 63 millones para Aragón. "Lo que tendremos que hacer todos es sentarnos con ellos, no alentarles, respetando su derecho desde luego a la concentración y la manifestación, y ponerse a trabajar para poner soluciones", ha concluido.

Según los datos de la Delegación del Gobierno, las movilizaciones están hoy concentradas en la ciudad de Zaragoza por la FIMA. Beltrán ha recordado que las organizaciones agrarias más representativas ya manifestaron en su momento que no iban a movilizarse en la inauguración. "Las entidades minoritarias, al no tener una interlocución clara, siempre despiertan más incertidumbre sobre cómo se van a comportar. De momento, no tengo conocimiento de grandes afecciones en la inauguración de la feria", ha precisado a las 11.30 en Huesca, donde ha estado reunido con alcaldes para hablar de la instalación de cámaras de videovigilancia.