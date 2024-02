Sanidad tampoco encuentra médicos para la zona de salud de Almudévar

Los ayuntamientos dependientes de la zona de salud de Almudévar han mostrado su malestar por la reducción del número de médicos debido a la jubilación de un facultativo, ya que Sanidad no encuentra relevo. Aún confían en evitarlo y para ello han pedido una reunión con responsables de atención primaria, pues la situación obligaría a reorganizar consultas.

El 7 de febrero se convocó a los ayuntamientos al Consejo de Salud donde se comunicó la noticia "de la amortización por jubilación de una plaza de médico correspondiente al centro de salud de Almudévar", según explicó el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego a través de sus redes sociales oficiales. "Los ayuntamientos no estamos de acuerdo con la desaparición de esta plaza por jubilación y así se va a trasmitir a las autoridades pertinentes", señala.

La consejería de Sanidad ha justificado que no se ha podido contratar personal porque no hay especialistas en Medicina de Familia en la bolsa. "Se ha decidido reorganizar la actividad para mantener la atención a la población con la calidad asistencial debida y optimizar de la mejor forma posible los recursos humanos disponibles en esa zona de salud", señalaron desde el departamento, precisando que no se elimina la plaza, pero en vista de que no se puede ocupar se busca otra solución. "Si se encuentra alguien, se contratará", añadieron.

El centro de salud cuenta con seis médicos, que con la jubilación de uno de ellos pasarán a cinco, y otras tantas plazas de enfermería. Según el Ayuntamiento de Gurrea, los efectos van a ser "mínimos" en lo referente a ese municipio. Los vecinos del núcleo La Paúl pasarán a depender de la médica de Gurrea, por lo que, en los días en los que no atienda en el consultorio del pueblo, podrán solicitar cita para el de Gurrea.

No obstante, desde esta corporación, junto con el resto de ayuntamientos, se han empezado a realizar gestiones para reunirse con responsables de Sanidad de cara a resolver todos los problemas del centro de salud. Dentro de dos semanas recibirá a los representantes municipales Pilar Borraz, directora del Área de Atención Primaria, Hospitalaria y Continuidad Asistencial del Servicio Aragonés de Salud.

Por su parte, el alcalde de Almudévar, José Luis Abad, habló ayer de que hay una propuesta para reorganizar el centro debido a la jubilación del facultativo, que tendrá una afección en cuando a los horarios de visitas en los consultorios, algunos de los cuales sufrirán recortes.

La noticia coincide en el tiempo con la eliminación de la plaza de médico de Loarre, también tras la jubilación de su titular, lo que ha provocado las quejas de los diez pueblos de la zona de salud de Ayerbe que atendía, que piden que se rectifique.

En octubre se jubiló una médico especialista en Atención Primaria en Ayerbe y hasta ahora no han podido contratar un sustituto porque no hay profesionales de Medicina de Familia en la bolsa, idéntico argumento que en el caso de Almudévar. Durante este tiempo, los médicos de la zona han cubierto las tarjetas sanitarias, "pero esa situación no se puede prolongar, por lo que ante la imposibilidad de contratar nuevos efectivos porque no hay en el mercado, se reorganiza el modelo para mantener la atención a la población con la calidad asistencial debida", señala el Salud. Han redistribuido los cupos sanitarios. Y si antes había cinco profesionales de Medicina y dos de Enfermería para la zona de Ayerbe, ahora habrá cuatro y cuatro.