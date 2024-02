Los agricultores provocan cortes de tráfico intermitentes en Puente la Reina (N-240)

Un centenar de agricultores y ganaderos de la comarca de la Jacetania se han concentrado este viernes por la tarde en Puente la Reina, en una zona ubicada en la entrada desde Pamplona a esta localidad por la carretera N-240. Ahí han llevado a cabo cortes intermitentes del tráfico. En esta ocasión no ha sido con los tractores sino que ellos mismos han salido a la vía para bloquear la circulación en intervalos de 10 minutos como máximo. Ha sido una manera "diferente" de protestar con respecto a las anteriores, ya que hasta ahora lo habían hecho mediante ‘marchas lentas’.

En esa zona también han colocado algunos tractores con pancartas visibles desde la carretera para todos los vehículos que circulaban, bastantes al ser viernes por la tarde. Desde este punto se ha podido interceptar el paso de los vehículos hacia Jaca por la autovía A-21 y la N-240 y hacia Ayerbe por la A-132.

La Guardia Civil de Tráfico también ha estado presente, pero en todo momento los cortes se han hecho de manera pacífica, y explicando los propios agricultores y ganaderos a los conductores el motivo de estos. "Hoy la protesta es diferente, porque en la Jacetania hay muchas personas que viven del turismo, así que en esta ocasión hemos decidido manifestarnos de esta forma porque no queremos que la gente se nos eche encima, ni quemar a quienes vienen de fuera a pasar el fin de semana a esta comarca", ha explicado Javier Coduras, agricultor de Santa Engracia. No obstante, seguirán movilizándose "hasta que no cambien las cosas".

Tractores aparcados en la explanada del Palacio de Congresos de Huesca este viernes. Javier Navarro

A primera hora de la tarde, a partir de las 16.30, han salido tractores desde Castillonroy a la N-230 en sentido a Benabarre. Según informa la Delegación del Gobierno en Aragón los vehículos han estado dado vueltas por la localidad. Asimismo, desde Graus se ha marchado por la A-1605 en dirección Serraduy y por la A-139 hacia Campo.

Además, ha habido marchas lentas de tractores en el Somontano, en la N-123, de Burceat a El Grado y desde esta última población hacía Aínsa (A-138) así como en Barbastro, en la N-240. Se mantienen las retenciones en la N-240 entre Siétamo y Huesca.

Por la mañana, como en jornadas precedentes, los tractores han provocado congestión del tráfico en la N-240 en Siétamo, a la salida de la autovía A-22 y en la N-330, entre Huerrios, (pedanía de Huesca) y Almudévar. La Guardia Civil y la Policía Nacional han dirigido los tractores que estaban en la avenida Monegros (los que han llegado desde la N-240) hacia la explanada del Palacio de Congresos para evitar incidencias en la circulación por la ciudad. Bastantes vehículos han estacionado en el aparcamiento al aire libre del centro comercial Coso Real. También ha habido marchas lentas en la N-II, entre Candasnos y Bujaraloz, y a la altura de Esquedas (A-132).