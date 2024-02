Protesta en el carnaval de Huesca por el cierre del Jai Alai al grito de "No somos camareros, somos peñistas"

La peña Alegría Laurentina trasladará a la cabalgata del carnaval de Huesca el conflicto que la enfrenta con el Ayuntamiento por el cierre de su emblemática sede, el salón Jai Alai. Con esta idea, ha hecho un llamamiento a socios, simpatizantes y a cualquiera que los quiera apoyar para acudir al desfile el sábado (18.00, en la avenida de Monreal) vestidos de blanco y verde.

El lema elegido para la ocasión es "No somos camareros, somos peñistas", en alusión a la negativa del Ayuntamiento a considerar el Jai Alai como un local de ocio y exigirle una licencia de actividad clasificada como si se tratara de un negocio de hostelería.

La peña no pudo celebrar la fiesta de Reyes Magos para sus socios, y el Ayuntamiento también desestimó la petición para hacer en su local el concurso de disfraces de carnaval. Ahora, trasladarán la fiesta de máscaras a la cabalgata de la ciudad, pero con un tono reivindicativo.

El presidente de la entidad recreativa, Javier Ibarz, ha explicado que volverán a sacar a la calle la pancarta que ya les acompañó en las fiestas de San Lorenzo, en la que recordaban la eterna reivindicación de la peña respecto a su sede de la calle Padre Huesca. "No nos dejan celebrar el carnaval en nuestra peña. Nosotros seguimos defendiendo que somos un local de ocio, sin ánimo de lucro, no un negocio de hostelería. Por eso, pedimos a todo el que nos quiera apoyar que acuda disfrazado de blanco y verde y con la pañoleta", ha explicado.

La peña también ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org. "No necesitamos una segunda salida de emergencia para los aforos que proponemos, no necesitamos una licencia ambiental clasificada para realizar actividades culturales en horarios de tardes, para únicamente nuestros socios en su local privado. No somos hosteleros, no tenemos ánimo de lucro, y no estamos abiertos al público en general", argumenta. Y pide la firma a todas las personas que consideren que "no tenemos que conseguir una licencia de hostelería para realizar las actividades internas de la peña".

El Ayuntamiento considera que para realizar las actividades necesitan una licencia de hostelería ambiental clasificada, y cumplir con la normativa de eventos y espectáculos públicos de Aragón. Eso llevó al cierre del local por orden municipal el pasado octubre.

La peña presentó un recurso contra ese decreto pero ha sido desestimado. "Estamos estudiando todas las vías legales para seguir adelante", ha comentado Ibarz. "No seremos los primeros en esta ciudad en tener autorización como local de ocio".

La sala Jai Alai, en el número 65 de la calle Padre Huesca, permanece clausurada desde principios de octubre por orden municipal. Según explicaron desde el gobierno local (PP), al examinar, dentro de la revisión general de licencias, el expediente de control de actividad del local "no existía en los archivos municipales constancia de la concesión de licencia de ambiental de actividad clasificada", que fue declarada caducada por decreto el 4 de enero de 2018, al igual que la licencia urbanística para el acondicionamiento que le había sido otorgada.

El 27 de enero la peña celebró una asamblea para decidir el futuro de este espacio, con más de 130 años de historia. Explicaron entonces que el Ayuntamiento asimilaba su actividad a la hostelería mientras que la entidad defiende que son un local de ocio, sin ánimo de lucro.